تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. ظهور نتيجة تقليل الاغتراب خلال ساعات عبر هذا الرابط

تنسيق الدبلومات الفنية 2021….ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة تقليل الاغتراب الدبلومات الفنية 2021،فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باب التقديم تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، يوم السبت الماضى حتى اليوم الثلاثاء.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب لـ طلاب الدبلومات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية 2021….حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لينك نتيجة تقليل الاغتراب، اضغط هنا ومن المقرر إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021 بعد إغلاقها غدا بأيام قليلة.

نتيجة تقليل الاغتراب لـ طلاب الدبلومات الفنية 2021

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 …... وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج طلاب الشهادات الفنية لعام 2021، موضحة أنه في إطار رؤية وزارة التعليم العالي التي تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد على التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة ، فقد تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور (الأول – الثاني ) لتسجيل رغباتهم اعتباراً من الخميس 23-9-2021 حتى الاثنين 27-9-2021 وتم مد الفترة لعدة أيام لتأخر نتائج بعض طلاب الدور الثاني.

تنسيق

شروط تقليل الاغتراب لـ طلاب الدبلومات الفنية

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها(مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

- التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية بأسبقية المجموع .

- لا توجد تحويلات ورقية.

- في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

تنسيق الدبلومات الفنية

طلب تقليل الاغتراب إلى كلية مناظرة أو غير مناظرة

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 ….. قام طلاب الثانوية العامة، الذين تم ترشيحهم إلى كليات بعيدة عن نطاقهم الجغرافي، بطلب تقليل الاغتراب إلى كلية مناظرة أو غير مناظرة في نطاقهم الجغرافي، مما يجعل معدلات البحث عن نتيجة تقليل الاغتراب الدبلومات الفنية 2021 في زيادة مستمرة قبل ساعات من إعلانها.