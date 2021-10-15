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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التضامن في أسبوع.. افتتاح معرض "تراثنا".. و"2 كفاية" ينفذ 293 ألف زيارة منزلية للأسر المستهدفة

صدى البلد

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" مقطع فيديو يرصد  أبرز انشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر، وجاء كالتالي:

 

السبت 9 أكتوبر

بتشريف  رئيس الجمهورية.. مشاركة وزيرة التضامن في افتتاح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعرض "تراثنا" بمركز المنارة للمؤتمرات.

وفد من دولة الأردن يزور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للاستفادة من تجربة مصر في خفض الطلب على المخدرات.

 

الأحد 10 أكتوبر

في إطار المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" من مركز ناصر ببني سويف بالشراكة مع مؤسسة "حياة كريمة".

وتشارك في فعاليات إطلاق مبادرة مؤسسة أخبار اليوم " المس حلمك"  لنشر ثقافة التعامل بطريقة برايل كأحد حقوق فاقدي البصر.

محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي يستقبل "آيه" في إطار مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" للتعرف على تجربة البنك كمؤسسة مالية تربط ما بين العمل الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.

كما استقبل عمرو عثمان مساعد وزير التضامن لشئون مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي "نيفين علاء" لتتقلد منصب مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى لمدة يوم واحد.

 

الاثنين 11 أكتوبر

في اليوم العالمي للفتاة: وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد منتدى "قمة الفتيات" بالشراكة مع السفارة الكندية وهيئة بلان إنترناشيونال وتستعرض تجارب "فتيات في أدوار قيادية".

التضامن تلتقي بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بشأن التحول الرقمي للوزارة، ومتابعة منصة التواصل "رابيد برو" للمساهمة في التواصل مع الأسر المستهدفة بالتوعية.

 

الثلاثاء ١٢ أكتوبر

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات، وتتحاور مع المستفيدات من السكان للتعرف على تحسن أوضاعهم ومشكلاتهم.

وتشارك عبر الفيديو كونفرانس فى اجتماع استراتيجية تنمية الأسرة المصرية.

قطار حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" يتجه إلى منطقة "سن العجوز" لاستقبال السكان الوافدين من منطقة نزلة ا لسمان وبحث خدماتهم بالتعاون مع محافظة الجيزة.

 

الأربعاء  14 أكتوبر

مشروع "2 كفاية" ينفذ 293 ألف زيارة منزلية للأسر المستهدفة، كما ترددت 11 ألف سيدة على عيادات تنظيم الأسرة خلال شهر سبتمبر .

8,275 موظف بالجهاز الإداري للدولة يتقدمون للعلاج طواعية من الإدمان تزامنا مع قرب موعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات وعدم المسائلة القانونية.

الاعلان عن بدء صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر 2021 للمستفيدين وحث الأسر على سرعة التقدم لاستخراج بطاقات "ميزة" في المرحلة الثانية للشمول المالي بالبرنامج.

https://fb.watch/8F3hf_F5T6/

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