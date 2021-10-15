الكويت تدين حادث تفجير مسجد قندهار: موقفنا ثابت ضد العنف والإرهاب

عبرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها عن إدانة واستنكار، حادث التفجير الذي استهدف مسجد في ولاية قندهار بجمهورية أفغانستان الإسلامية اليوم الجمعة وأدى عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.



وأكدت الوزارة، موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

واختتمت الوزارة بيانها بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



وكانت حصيلة تفجير أحد المساجد جنوب أفغانستان قد ارتفعت إلي أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

ووقع الانفجار في وسط المدينة أثناء صلاة الجمعة، التي يشارك فيها عدد كبير من السكان.

في حين أشارت مصادر طبية إلى وقوع 32 قتيلاً، وأكثر من 53 جريحا، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس وأشارت مصادر أخرى إلى سقوط 200 جريح.



يشار إلى أن "تنظيم داعش-ولاية خراسان" كان أعلن مسؤوليته عن عدد من الهجمات التي وقعت مؤخرا، من بينها تفجير انتحاري بين مصلين استهدف الأسبوع الماضي مسجدا للشيعة في ولاية قندوز، وأودى بحياة نحو 100 شخص، في محاولة يبدو أن الهدف منها تأجيج الكراهيات الطائفية وتقويض الحكم.