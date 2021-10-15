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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تكريم سمير غانم ودموع ساويرس .. لحظات مؤثرة في افتتاح الجونة

مهرجان الجونة ٢٠٢١
مهرجان الجونة ٢٠٢١

حرص مهرجان الجونة على عرض فقرة فنية، ليتذكروا بها الراحل سمير غانم، من تقديم الفنانة لبلبة .

تكريم أحمد السقا

تأثر الفنان أحمد السقا، خلال تكريمه فى مهرجان الجونة السينمائي، وكاد أن يبكى، وقال السقا: "أنا عرقان عرق السنين، وأول مرة أقف على المسرح واتكلم".

وقال أحمد السقا، إن والده قبل الوفاة وجه له سؤالا قبل الوفاة: "ليه الناس بتقول يا نجم" فقولت له: "عشان النجم فى السماء وأنا مشهور وكده" فرد عليه والده وقال "خد كل حاجة من النجم إلا البعد خلى الناس كلها تطولك".

وحضر لمهرجان الجونة، عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

كادت أن تسقط.. تفاصيل تعرض ليلى علوي لموقف محرج بمهرجان الجونة السينمائي

 

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

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