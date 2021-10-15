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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| رسميا انفينكس تطلق سلسلة Infinix Note 11 .. أوبو تعلن الموعد الرسمي لـ هاتف Oppo K9s

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.
 

تسريبات تكشف موعد إطلاق Galaxy S21 FE 5G العملاق الأرخص من سامسونج

 

كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستطلق هاتف Galaxy S21 FE 5G في 11 يناير القادم، بعدما أشاعت تقارير كثيرة أن الشركة لن تستطيع إطلاق الهاتف بسبب النقص الهائل في الرقائق وأشباه الموصلات.

 

رسميا.. إنفينيكس تطلق سلسلة هواتفها Infinix Note 11


أعلنت شركة إنفينيكس رسميا إطلاق سلسلة Infinix Note 11 والتي تضم هاتفين هما Note 11 و Note 11 Pro والتي تشتمل على عدد من المواصفات الرائعة وعدد من الترقيات الكبيرة عن السلسلة السابقة Note 10 .

 

بمعدل 144 هرتز.. ريلمي تكشف قدرات شاشة هاتفها الخارق Realme Q3s


كشفت شركة ريلمي الصينية عن خطتها إطلاق هاتف Realme Q3s بأعلى معدل تحديث للشاشة على الإطلاق، وذلك بعدما أصدرت الشركة منشورا على صفحتها الرسمية بموقع ويبو الصيني يؤكد إطلاق الهاتف قريبا.

 

تسريبات تكشف قدرات خارقة لكاميرا هاتف فيفو القادم Vivo X80


كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تعتزم إطلاق هاتف Vivo X80 من السلسلة الجديدة X80 بقدرات كبيرة في الكاميرا بالإضافة إلى الأداء والبطارية.

 

أوبو تعلن الموعد الرسمي لـ هاتف Oppo K9s.. مواصفات


أعلنت شركة أوبو الصينية الموعد الرسمى لإطلاق هاتفها Oppo K9s والذي سيأتي بعدد من الإمكانات الكبيرة، في يوم 20 أكتوبر المقبل، بعد إطلاق هاتف Oppo K9 Pro منذ أسابيع قليلة.

 

أخبار التكنولوجيا هاتف Oppo K9s أوبو هواتف Infinix Note 11 إنفينيكس سامسونج ريلمي فيفو

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