أخبار التكنولوجيا| رسميا انفينكس تطلق سلسلة Infinix Note 11 .. أوبو تعلن الموعد الرسمي لـ هاتف Oppo K9s

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.



كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستطلق هاتف Galaxy S21 FE 5G في 11 يناير القادم، بعدما أشاعت تقارير كثيرة أن الشركة لن تستطيع إطلاق الهاتف بسبب النقص الهائل في الرقائق وأشباه الموصلات.



أعلنت شركة إنفينيكس رسميا إطلاق سلسلة Infinix Note 11 والتي تضم هاتفين هما Note 11 و Note 11 Pro والتي تشتمل على عدد من المواصفات الرائعة وعدد من الترقيات الكبيرة عن السلسلة السابقة Note 10 .



كشفت شركة ريلمي الصينية عن خطتها إطلاق هاتف Realme Q3s بأعلى معدل تحديث للشاشة على الإطلاق، وذلك بعدما أصدرت الشركة منشورا على صفحتها الرسمية بموقع ويبو الصيني يؤكد إطلاق الهاتف قريبا.



كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تعتزم إطلاق هاتف Vivo X80 من السلسلة الجديدة X80 بقدرات كبيرة في الكاميرا بالإضافة إلى الأداء والبطارية.



أعلنت شركة أوبو الصينية الموعد الرسمى لإطلاق هاتفها Oppo K9s والذي سيأتي بعدد من الإمكانات الكبيرة، في يوم 20 أكتوبر المقبل، بعد إطلاق هاتف Oppo K9 Pro منذ أسابيع قليلة.