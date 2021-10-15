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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميا.. إنفينيكس تطلق سلسلة هواتفها Infinix Note 11

رسميا إنفينيكس تطلق
رسميا إنفينيكس تطلق سلسلة هواتف Infinix Note 11

أعلنت شركة إنفينيكس رسميا إطلاق سلسلة Infinix Note 11 والتي تضم هاتفين هما Note 11 و Note 11 Pro والتي تشتمل على عدد من المواصفات الرائعة وعدد من الترقيات الكبيرة عن السلسلة السابقة Note 10 . 


وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هاتف Infinix Note 11 Pro الأعلى في الإمكانات والسعر يأتى بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس حوالى  6.95 بوصة، بدقة 1080 بكسل، وبجودة+ FullHD بيكسل، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ونوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

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ويقدم هاتف Infinix Note 11 Pro كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا بعدسة تليفوتوجرافية بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وخاية التقريب البصرى تكبير 30x إلى جانب فلاش LED ، وكاميرا أمامية تأتي بدقة 16 ميجابيكسل. 

Infinix Note 11 series unveiled: the Pro model has a 6.95'' 120Hz screen, 13MP tele camera
هاتف Infinix Note 11 Pro  


ويعمل هاتف Infinix Note 11 Pro من إنفينيكس بمعالج من نوع  Helio G96 SoC  من شركة ميديا تيك، مع مساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت رام مع نظام الشغيل أندرويد 11.

 

ويحتوي هاتف Infinix Note 11 Pro من إنفينيكس على بطارية حوالى 5000 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، مع منفذ شحن من نوع  USB-C ، ومقبس للسماعة مقاس 3.5 مم ، ولم تكشف الشركة حتى الآن عن أسعار الهواتف أو موعد إطلاقها في الأسواق العالمية.

 

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