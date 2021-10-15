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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

سفارة الإمارات: العلاقات المصرية الإماراتية متميزة ورائدة

صدى البلد

شهد صالح جمعة السعدي رئيس قسم الشؤون الإعلامية والدبلوماسية العامة بسفارة الإمارات، تسليم ٢٠ جهاز حاسب آلي إهداء من الدولة إلى مركز التعليم عن بعد في مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي التابع لوزارة الاوقاف المصرية.

 

وأشار السعدي إلى أن هذه المنحة تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين الامارات ومصر، مؤكدًا على هامش اللقاء الذي عقد أثناء تسليم الأجهزة أن العلاقات الإماراتية المصرية أصبحت نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية العربية وهى علاقة متميزة وقائمة على الاحترام المتبادل منذ قيام دولة الامارات العربية المتحدة وقيادتها من مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان، واستمرار النهج الحكيم للشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة".


وأشار السعدي إلى أن ما يميز النهج الإنساني لدولة الإمارات، فضلاً عن كونه عالمي الطابع، أنه يستند إلى اعتبارات إنسانية بحتة تمليها طبيعة الشعب الإماراتي الأصيلة وقيادته الرشيدة المحبة للخير والعطاء، انطلاقاً من التزامها بالمبادئ والقيم الإسلامية السامية، وإيمانها بأهمية تعزيز العلاقات الأخوية والإنسانية مع مختلف الدول والشعوب في العالم.


وأكد أن الهدف الأسمى والمحرك الرئيسي لكل المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات هو خدمة البشر أينما كانوا وأياً كان انتماؤهم الديني أو العرقي أو الثقافي وتقديم الدعم والمساندة لهم طبقاً لما تمليه اعتبارات الأخوة الإنسانية.


وأضاف أنه حرصاً من دولة الإمارات على استمرارية هذا الدور الإنساني أنشأت الدولة العديد من المؤسسات التي أصبح دورها الإنساني عالمياً بكل معنى الكلمة، كما إنه من أجل تنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية وجمع خبرات الجهات الإماراتية القائمة على تقديم الاستجابة الإنسانية، تم تأسيس اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، بناءً على قرار مجلس الوزراء لعام 2014، والذي يعكس التزام الدولة بتطبيق أحدث الأهداف الإنسانية، وتعزيز مبدأ التعاون المشترك.

ولفت إلى أن تقديم ٢٠ جهاز حاسب آلي  لوزارة الأوقاف بقنا، يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين الإمارات ومصر وتجسيدا للتعاون المستمر والمشترك لما فيه صالح البلدين الشقيقين.

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