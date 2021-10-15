بفارق 100 مليون جنيه.. 3 شركات تصدير تزور أوراقا للتهرب من الجمارك

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال مكافحة جرائم التهرب الجمركي.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ، تحايل 3 شركات استيراد وتصدير، على إجراءات تصدير السلع والمواد الغذائية، من خلال تقديم فواتير بيع "وهمية"، بأسعار تكلفة أقل من المتداولة بالأسواق المحلية، واستخراج شهادات إفراج جمركي لها، وتصديرها للدول؛ بغرض التهرب من سداد الضرائب العامة المقررة عليها؛ الأمر الذى يشكل ضررا للمال العام، ويؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد.

وبتكثيف التحريات، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ أمكن التوصل إلى السجلات الخاصة بحركة صادرات الشركات المشار إليها، خلال الفترة من 1-10-2020 حتى 7-9-2021، وتبين تصدير تلك الشركات 1039 طن أسماك، وإدراج قيمتها بالفواتير "على غير الحقيقة" بمبلغ تجاوز المليون جنيه، وذلك بفارق سعر يتجاوز 100 مليون جنيه عن قيمتها الفعلية بالأسواق المحلية.

واتخذت الإجراءات القانونية.