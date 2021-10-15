إيران : اتهامات أذربيجان لنا بتهريب المخدرات لأوروبا عبر أراضيها كاذبة

وصفت إيران، اليوم الجمعة، اتهامات الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف، الموجهة ضدها وأرمينيا بتهريب المخدرات عبر الأراضي الأذربيجانية إلى أوروبا، بأنها كاذبة.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم: "هذه تهم كاذبة وتأتي في إطار تأمين مصالح الكيان الصهيوني فقط"، مضيفة أن "طهران قدّمت آلاف الشهداء والجرحى خلال العقود الـ4 الماضية في مجال مكافحة المخدرات والمنظمات والمؤسسات الدولية على علم بذلك".

وتابع البيان "للأسف ورغم ان المسؤولين في اذربيجان يبعثون رسائل ايجابية لنا خلال اتصالاتهم الخاصة، لكنهم يتعمدون إثارة تصريحات اعلامية لا أساس لها من الصحة أمام الملأ، وسيتم الرد عليها في الوقت المناسب".

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أكد الثلاثاء الماضي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف، ضرورة الاحترام المتبادل لسيادة أراضي البلدين، وذلك على خلفية التوتر الذي شهدته العلاقات بين البلدين مؤخرا.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان أن عبد اللهيان بحث مع نظيره الأذربيجاني بيرموف آخر التطورات في العلاقات الثنائية وأكد له "الحاجة إلى الاحترام المتبادل للاستقلال والسيادة وسلامة أراضي البلدين"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وشدد عبد اللهيان على "أنه يجب على البلدين منع سوء التفاهم في علاقتهما وأنه من المفيد استمرار علاقاتهما في الاتجاه الصحيح وتطويرها بسرعة"، منوها إلى أنه "لطهران وباكو أعداء يجب أن لا تمنح لهم الفرصة لتوتير العلاقات بينهما ولابد من اعتماد الحوار والتعاون لإزالة القلق".