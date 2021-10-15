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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقيف 19 شخصا في أحداث بيروت الدامية

أرشيفية
أرشيفية

 أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الجمعة، بتوقيف 19 شخصا ثبت تورطهم في أحداث الطيونة الدامية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت الوكالة أن التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية في أحداث الطيونة، بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي وبالتنسيق مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أسفرت عن توقيف 19 شخصا ممن ثبت تورطهم في الاشتباك المسلح الذي أسفر عن سقوط سبع ضحايا وعشرات الجرحى.

وبعد تكليفه مخابرات الجيش بإجراء التحقيقات الأولية والميدانية إثر اندلاع الاشتباكات، كلف القاضي عقيقي اليوم استنابات كل من جهاز أمن الدولة، الأمن العام وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بإجراء التحريات والاستقصاءات وجمع المعلومات عما حصل، كما أمر بإجراء عملية مسح شاملة لكل كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، لتحديد هويات جميع المسلحين من الطرفين.

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ميقاتي يوجه بالإسراع في التحقيقات للكشف عن المتورطين في أحداث بيروت

وكان رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، وجه في وقت سابق من اليوم بضرورة الإسراع في التحقيقات حول أحداث الطيونة لكشف التفاصيل الكاملة وإحالة الضالعين فيها للقضاء.

وقال مجلس الوزراء اللبناني في بيان، إن ميقاتي أطلع أيضا من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، على أجواء مداولات مجلس الأمن المركزي أمس بخصوص أحداث الطيونة في بيروت، كما اجتمع مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم واطلع منه على الإجراءات التي يتخذها الجيش في هذا الصدد.

 

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