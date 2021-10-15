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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين البحوث الإسلامية يهنئ وكيل الأزهر لتجديد الثقة:

الدكتور محمد الضويني
الدكتور محمد الضويني

هنأ الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لتجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي_ رئيس الجمهورية، الثقة في فضيلته وتجديد تعيينه وكيلًا للأزهر لمدة عام قادم اعتبارًا من اليوم.


وأثنى الأمين العام على ما يقوم به وكيل الأزهر من جهود في سبيل تحقيق رسالة الأزهر ودوره على المستويين المحلي والدولي، في إطار توجيهات الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

 

الضويني يشكر الرئيس السيسي والإمام الأكبر على تجديد الثقة 

 

وتقدم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بخالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتجديد الثقة في توليه مهام وكيل الأزهر. 

 

وأكد الضويني، أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة الأزهر الشريف ونشر رسالته الوسطية.

وكيل الأزهر الأزهر البحوث الإسلامية الرئيس السيسي الإمام الاكبر أمين البحوث الإسلامية

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