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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحدث ظهور لـ محمد بركات مع عائلته.. شاهد

محمد بركات
محمد بركات

شارك محمد بركات، نجم الأهلي ومدير منتخب مصر السابق، صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر محمد بركات في الصورة، رفقة زوجته وابنتيهما، في أحدث ظهور لهما، والتي نالت إعجاب متابعيه، وانهالت عليهم التعليقات.


ودائما ما يقضى محمد بركات، أوقات إجازته، مع عائلته، ويحرص على نشر صور تجمعه معهم بصفة دائما، مع غلق خاصية التعليقات على الصور.


ويعد محمد بركات واحدًا من أبرز نجوم القلعة الحمراء منذ انضمامه للنادي الأهلي في موسم 2004/ 2005، حيث التحق بالجيل الذهبي تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه.

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