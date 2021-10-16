وحش جديد من فيفو.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Vivo S10e

كشفت تسريبات، أن شركة فيفو الصينية تعمل على إطلاق هاتف ذكي من الفئة المتوسطة تحت اسم Vivo S10e ، حيث سيصدر الهاتف بعدد من الألوان المختلفة مع مواصفات جيدة للغاية، مع دعم لتقنية الجيل الخامس 5G .



وبحسب موقع NewsBytes فإن هاتف فيفو القادم Vivo S10e تم كشف مواصفاته من قبل المسرب Tipster الذى أكد احتواء الهاتف على شاشة بجودة كبيرة مع كاميرا فائقة الدقة.



وسيأتي هاتف فيفو القادم Vivo S10e بشاشة قياس 6.44 بوصة من نوع Super AMOLED ودقة 1080 × 2400 مع جودة Full HD+، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع نوتش للكاميرا الأمامية ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف.



وسيقدم هاتف فيفو Vivo S10e بكاميرا ثلاثية، الأساسية منها دقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا بعدسة واسعة دقة 8 ميجابيكسل، والثالثة ماكرو لتصوير الأشياء القريبة بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

هاتف فيفو Vivo S10e



وسيعمل هاتف فيفو Vivo S10e بمعالج من نوع MediaTek Dimensity 900 من شركة ميديا تيك مع ذاكرة داخلية سعة 128، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، مع دعم لتقنية 5G ، ونظام التشغيل أندرويد 11 .

وسيحتوى هاتف فيفو Vivo S10e على بطارية سعة 4000 مللى أمبير، بقوة شحن 30 واط، من خلال منفذ شحن Type-C ، ويقدم الهاتف دعمًا لشبكات Wi-Fi و Bluetooth 5.2 و GPS .

