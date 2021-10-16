عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وحش جديد من فيفو.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Vivo S10e

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات هاتف Vivo S10e

كشفت تسريبات، أن شركة فيفو الصينية تعمل على إطلاق هاتف ذكي من الفئة المتوسطة تحت اسم Vivo S10e ، حيث سيصدر الهاتف بعدد من الألوان المختلفة مع مواصفات جيدة للغاية، مع دعم لتقنية الجيل الخامس 5G .  


وبحسب موقع NewsBytes فإن هاتف فيفو القادم Vivo S10e تم كشف مواصفاته من قبل المسرب Tipster الذى أكد احتواء الهاتف على شاشة بجودة كبيرة مع كاميرا فائقة الدقة. 

تسريبات تكشف قدرات خارقة لكاميرا هاتف فيفو القادم Vivo X80

فيفو تطلق رسميا هاتف Vivo Y20T بسعر رخيص ومعالج من كوالكوم


 وسيأتي هاتف فيفو القادم Vivo S10e بشاشة قياس 6.44 بوصة من نوع Super AMOLED ودقة 1080 × 2400 مع جودة Full HD+، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع نوتش للكاميرا الأمامية ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف. 


وسيقدم هاتف فيفو Vivo S10e بكاميرا ثلاثية، الأساسية منها دقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا  بعدسة واسعة دقة 8 ميجابيكسل، والثالثة ماكرو لتصوير الأشياء القريبة بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

There will be an in-screen fingerprint sensor
هاتف فيفو Vivo S10e


وسيعمل هاتف فيفو Vivo S10e بمعالج من نوع MediaTek Dimensity 900 من شركة ميديا تيك مع ذاكرة داخلية سعة 128، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، مع دعم لتقنية 5G ، ونظام التشغيل أندرويد 11 .

 

وسيحتوى هاتف فيفو Vivo S10e على بطارية سعة 4000 مللى أمبير، بقوة شحن 30 واط، من خلال منفذ شحن Type-C ، ويقدم الهاتف دعمًا لشبكات Wi-Fi و Bluetooth 5.2 و GPS . 
 

فيفو هواتف فيفو هاتف Vivo S10e مواصفات هاتف Vivo S10e افضل هواتف فيفو

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي وبطل النيجر والقنوات الناقلة بدوري أبطال إفريقيا

ظهور نادر لـ روجينا رفقة ابنتها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة |شاهد

أزمة التوكتوك والسكر.. أجندة مجلس النواب غدا

موعد مباراة الزمالك وتوسكر الكيني في دوري أبطال إفريقيا

معجزات في يوم مولد النبي.. 7 أمور يكشفها الأزهر .. فيديو

خالد الغندور: سأحصل علي حقي ضد التنمر والتطاول والسب قريبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

اللي خرجنا من أفريقيا.. ياسمين الخطيب في حفل زفاف مجدي قفشة

السعودية.. وفاة معلمة أمام طلابها يثير التفاعل علي تويتر ووالدها يروي التفاصيل

توقف عن تناولها فورا... ثلاثة أطعمة مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان

عمرو أديب لـ نجلاء بدر: بصراحة الفستان ميتبلعش.. والفنانة ترد: آسفة وهرجعه

العثور على عظام وجماجم بشرية بأكوام قمامة في طنطا |وتحرك أمني عاجل

تحقيقات موسعة| تشريح جثة طالب توفي بـ ضرب زميله له بمدرسة بأكتوبر

نقل وائل كفورى إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث مروع.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز ما حدث بمهرجان الجونة السينمائي .. أول مسار لريادة الأعمال في صناعة الأفلام.. تعرف على أهم العروض .. وترقب لإنطلاق منصة الجونة

رائد حركة الترجمة.. كيف ساهم رفاعة الطهطاوي في إحداث طفرة بالنهضة المصرية؟

فخر العرب النسائية|كيف صنعت التونسية أنس جابر تاريخا في تصنيف التنس العالمي؟

حزب الله يضع الدولة على كف عفريت بسبب مرفأ بيروت|من يحكم لبنان؟

فيديو

تكريم سمير غانم ودموع ساويرس .. لحظات مؤثرة في افتتاح الجونة

"السماء تمطر سمكا" في لبنان .. واقعة مثيرة والسبب مفاجأة ..فيديوجراف

إجلاء السكان قبل السقوط بدقائق..انهيار عقار قديم في حي باب الشعرية

فيديو جراف.. كرمه بوتين.. من هو سيف الحكيم رائد أعمال مصري يقيم في روسيا

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: مصر وتصفيات كأس العالم

بيرى محمد تكتب: «بيج رامي».. أسطورة تفوقت علي أبطال أوروبا

د. أحمد محمد بيرس يكتب: رفع الذِّكْرِ للنبيّ والأُمَّة

د. مصطفى محمد عوض يكتب: «مُحمد».. بينَ البَشَريَّةِ والنُّبُوَّةِ

د. إبراهيم قنديل يكتب: هَدْيُ النبي.. في حب الوطن

د. عيد حسن حسن يكتب: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ