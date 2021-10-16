إعداد وتأهيل أخصائى توحد دورة تدريبية بـ جامعة حلوان غدآ

تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامه لرعاية الشباب جامعة حلوان دورة تدريبية عن (إعداد وتأهيل أخصائى توحد ) وفقا لأخر ما توصل اليه العلم الحديث ٢٠٢١.

جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة بذوي الهمم ذوى الاحتياجات الخاصة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب.

تهدف الدورة التدريبية إلى تدريب الطلاب الراغبين في العمل في مجال التربية الخاصة على مهارات التوحد وإعداد أخصائى توحد واكتشاف ودعم المهارات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظرية وعمليه، كذلك مساعدة الطلاب على تحديد الأهداف ودعم فكر التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطالب وتطوير ذاته بما يتوافق مع سوق العمل، وزيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة وبناء جسر من العلاقات بينهم، والتدريب والتطوير لرفع مستوى أداء الطلاب وتنمية المهارات والقدرات، وتحقيق النجاح للطالب على المستوى الشخصي والمجتمعي لمواجهة سوق العمل.



تعقد الدورة التدريبية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 وتستمر لمدة أسبوعين حتى الأحد الموافق 31 أكتوبر 2021 بمدرج ( ٨ أ) اعتبارا من الساعة ٩ ص حتى الساعة ٢، وتحت إشراف راشد عصام مدير عام رعاية الشباب، ياسر عبد المنعم مدير وحدة التنمية البشرية.



جدير بالذكر انه أعلنت جامعة حلوان أنه انطلاقا من الدور المجتمعي لجامعة حلوان في توفير لقاحات فيروس كورونا للفئات المستهدفة، تواصل الإدارة الطبية بجامعة حلوان حملة تطعيم طلاب الجامعة باللقاح الخاص بكورونا، كما تستمر فى مواصلة توفير اللقاح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، وتتم أعمال الكشف الطبي وتلقى الطلاب التطعيمات تحت إشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، ويشارك فى تنظيم تلقى الطلاب التطعيمات اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة على السيد رئيس الاتحاد.