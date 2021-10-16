موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى الدوري الجديد

حددت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب حددت يوم 4 نوفمبر المقبل موعدًا لإقامة قمة الدوري الممتاز بين قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك.

وتفاضل رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بين ملعبين من أجل استضافة مباراة القمة بين الأهلي وغريمه التقليدي نادى الزمالك المقرر إقامتها فى إطار منافسات الجولة الثالثة بالدوري الممتاز.

وحددت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب ملعبي استاد القاهرة والدفاع الجوي لإستضافة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى إطار الجولة الثالثة بالدوري الممتاز.

كانت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب أعلنت عن انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر الجاري.

كما قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب حضور ٢٠٠٠ مشجع مباريات الدوري الجديد بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب وضعت ضوابط صارمة فى الدورى الجديد من أجل ضمان انتظام المسابقة المحلية.

صدى البلد يسلط الضوء على ضوابط جديدة وضعتها رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب فى الدوري الجديد:

فيما يتعلق بعودة الجماهير سوف يتم التنسيق مع شركة تذكرتي على أن يكون كل نادي مسؤول عن جماهيره.

مباريات الدوري الجديد سوف تبدأ بحضوى حد أدنى 1000 مشجع لكل فريق شريطة أن يكونوا ممن حصلوا على لقاح فيروس كورونا.

وبشأن تحديد ملاعب الدوري الجديد سوف يتم الإعلان من جانب إدارة المسابقات تحت إشراف المهندس عامر حسين عن جدول المباريات حتي موعد بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها فى الكاميرون فضلا عن حسم موقف الملاعب بعد موافقة الجهات الأمنية.

وعن تحديد هوية بطل الدوري في حالة التساوي بين أي فريقين سوف يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم إقرار مباراة فاصلة بين الطرفين.

كما وضعت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب ملف إعادة المباريات على رأس أجندتها حيث أكدت على أنها واردة في الدوري الجديد.

وأتاحت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بندا يسمح بإعادة أي مباراة تم خلالها ارتكاب خطأ في تطبيق قانون لعبة كرة القدم باعتراف حكم المباراة خلال 48 ساعة بعد انتهائها.

وحول الانسحاب من أي مباراة شددت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب على أنه يعتبر الفريق المنسحب من المباراة خاسرا ويتم خصم 3 نقاط إضافية من رصيده.