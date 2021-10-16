وزيرة التضامن الاجتماعي : 6 محافظات على رأسهم سوهاج الأعلى نسبة في الزيادة السكانية سنوياً.. سنصل الي 150 مليون نسمة بعد 20عاماً ..و 500 منحة للمتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة

وزيرة التضامن الاجتماعي:

سوهاج وأسيوط والمنيا والبحيرة والشرقية اكبر المحافظات في الزيادة السكانية

بعض الاسر في الصعيد يصل عدد 7 من الأبناء

تغيير السلوك والأفكار أمرا ليس سهلا ويحتاج لمجهود كبير

لدينا ما يعرف بالعدوى الإيجابية مع النجاح في تغيير سلوك أي أسرة

حلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ضيفاً على قناة "سي بي سي" وتحدثت عن وجود برنامج تكافل و كرامة يعطى منح لذوي القدرات الخاصة من المعونة الأمريكية، فضلاً عن توفير أكثر من 500 منحة لكل أنواع الإعاقات المختلفة.

في السطور التالية نرصد اللقاء كاملاً مع الإعلامية مني الشاذلي، في البداية قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إن أصحاب الهمم و ذوي الاحتياجات الخاصة له حقوق و كل شخص فينا لديه أشياء أحياناً يكون مفتقدها، ويوجد أشياء مرئية و أشياء ليست مرئية".

وأضافت " القباج" خلال لقائها:" أنا أتربيت في مدرسة " كلية رمسيس البنات" كان يوجد فيها دمج و كنت بترك أصحابي و أذهب إلى زملائي في قسم ذوي القدرات الخاصة، مسترسلةً:" هما طيبين جداً و بياخدو قلبي بصراحة".

وتابعت:" يوجد لدينا برنامج تكافل و كرامة يعطى منح لذوي القدرات الخاصة من المعونة الأمريكية ،مضيفةً أنه السنة الماضية استطعنا توفير أقل من 50 منحة، و هذا العام أحنا تخطينا الـ500 منحة لكل أنواع الإعاقات المختلفة ونفتح الطريق لهم لأنهم يستحقوا.

ولفتت إلى أن هذا العام وزارة التضامن الاجتماعي خاطبت جامعات كثيرة ليس فقط الجامعة الأمريكية و من ضمنهم جامعات مصرية و دولية، باعتبار ذلك مسؤولية مجتمعية تجاه شباب متفوق برغم التحدي ، منوهةً إلى أنهم من قري بسيطة لا يوجد فيها خدمات كفاية و تحدوا البيئة الجغرافية و الإعاقة و تفوقوا على كل هذه التحديات.

حذرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، من الزيادة السكانية، مؤكدة أنها خطر حقيقي يلتهم أي تنمية، في أي دولة في العالم.

وأضافت ، أنه في حال استمرار الزيادة السكانية بالشكل الحالي يعني أنه بعد 20 عاما سنصل لـ 150 مليون نسمة، لافتة إلى أن هذا الامر يحتاج لتغيير.

وتابعت ، أنه امامنا مشكلة كبيرة جدا في الزيادة السكانية، وعلينا الحذر من هذا الأمر، ويجب تنظيم الأسرة بمبدأ الكم والكيف.

وأكملت، أن تغيير السلوك أو الأفكار أمرا ليس سهلا، ويحتاج لمجهود كبير، ولكنه ليس مستحيلا، مضيفة أنه لدينا ما يعرف بالعدوى الإيجابية، ومع النجاح في تغيير سلوك أي أسرة، الأسر الأخرى ستقلد هذا السلوك.

وأكدت، أن محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا والبحيرة والشرقية اكبر المحافظات التي بها زيادة سكانية بين محافظات الجمهورية، مستدركة أنه يصل عدد الأبناء في بعض الأسر هناك لسبع أبناء.

كما استعرضت نيفين القباج خلال اللقاء، جهود الوزارة في السنوات الماضية، والمبادرات التي فَعَلّتها الوزارة منذ توليها المنصب، وعن العائد من المبادرات التي تنفذها الوزارة؛ ومن ضمنها «تكافل وكرامة» والمشاركة في التعليم المجتمعي ودعم الأسر المنتجة، بالإضافة لحملات تنظيم الأسرة.

و قالت، إنها تقدر بشكل كبير دور المجتمع المدني، خاصة جمعية مثل «مصر الخير»، فهي جمعية قوية ودارسة الميدان بشكل جيد وقريبة من الأسر وتتعامل في مشكلات وقضايا كثيرة وتنجح في ذلك وتستطيع تدبير أموالها بنفسها، لكن القضايا أكبر من أن جهة واحدة فقط تحلها.

السيسي :لا أريد أي أحد أن يُحرم من التعليم بسبب فقره أو الإعاقة أو بُعد المسافة

وأضافت : حدث لقاء ما بيني وبين الرئيس السيسي وعندما شرحت الموقف بأنه يوجد شباب وأطفال لا يستطيعون استكمال تعليمهم، فقال لي أنالا أريد أي أحد يُحرم من التعليم بسبب فقره أو لأنه يعاني من الإعاقة أو بسبب بُعد المسافة، لذلك كان لا بد من وجود تكافؤ للفرص التعليمية، وتخصيص جزء من التمويل يضاف لتكافل وكرامة، وقرار استكمال دعم الطلاب في تكافل حتى وصولهم للجامعة».

وتابعت: «الوزارة لها 3 مهام وهي زيادة الحضانات، ومد دعم تكافل وكرامة حتى المرحلة الثانوية، وإلحاق من لم يستكمل تعليمه بمدارس التعليم المجتمعي.

السيسي يقرر دعم مدارس التعليم المجتمعي بـ 90 مليون جنيه

وقالت : عندما عرضت على الرئيس السيسي مدارس التعليم المجتمعي قرر دعم مصر الخير بـ 90 مليون جنيه، وهو يعد أكبر منحة تحصل عليها المؤسسة، لدعم المتسربين من التعليم، في 1000 مدرسة، وطلاب التعليم المجتمعي يفوقون الطلاب بالمدارس الحكومية والخاصة، فشعرت أنهم قيادات صغيرة».

كما عرضت الإعلامية منى الشاذلي على نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، مشهد من فيلم عالم عيال عيال وسألتها كام كان عدد أولاد الفنانين رشدي أباظة وسميرة أحمد فى هذا الفيلم ، لترد الوزيرة " واحد عنده 6 والآخر 8 " مما كان مصدر اندهاش لـ منى الشاذلى بسبب سرعة الإجابة وكسبت نقطة .

وقالت القباج خلال لقائها ببرنامج "معكم" منى الشاذلي " ، إن فيلم عالم عيال عيال من الأفلام الجميلة والتي تترك أثر في نفسية المشاهدين ، موضحًة أن مسرحية "موسيقى فى الحى الشرقى" من المسرحيات التى تركت أثرا جميلا أيضًا .

كما عرضت الشاذلي على وزيرة التضامن مشهد من فيلم "الحفيد" وسألتها فيه ولتكسب الوزيرة نقطة أيضًا ، كما عرضت مشهد من فيلم "أم العروسة" وسألتها عن سبب تورط الأب وأجابت أيضًا الوزيرة أنه بسبب حصوله على أموال من شركته ، معلقًة :"لو كان في بنك ناصر كان خد سلفه" .

وعرضت أيضًا على الوزيرة مشهد من فيلم "أفواه وأرانب" وسألتها عن موعد انتاج الفيلم لترد أواخر السبعينات وحصلت أيضًا على النقطة ، وتابعت قائلًة :"أنا بحب السينما جدًا ".

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي :"أتمنى أكون مخلصة فى وظيفتي والشكل الذى يجب أن أكون ، وسعيدة بجمهورية الإنسانية التي أتولى قيادتها ".