عامر حسين يعلن عن موعد توقف الدوري الجديد بسبب منتخب مصر

كشف المهندس عامر حسين المشرف على إدارة المسابقات عن فترة التوقف الدولية خلال الفترة المقبلة الخاصة بالدورى الممتاز بسبب منتخب مصر الوطني الذى يقوده فنيا البرتغالي كارلوس كيروش.

كانت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب أعلنت عن انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر الجاري بحضور 2000 مشجع.

قال المهندس عامر حسين فى تصريحات تليفزيونية: مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز سوف تتوقف يوم 6 نوفمبر المقبل بسبب معسكر منتخب مصر الوطنى وارتباطهم بالأجندة الدولية وخوض مباراتين فى ذلك التوقيت أمام أنجولا والجابون.

أضاف المهندس عامر حسين : كنت أرغب فى عمل قرعة موجهة للبطولة هذا الموسم ولعب مباراة القمة بين النادى الأهلي وغريمه التقليدى نادى الزمالك فى الجولة الاخيرة.



يذكر أن رابطة الأندية المحترفة قررت حضور ٢٠٠٠ مشجع مباريات الدوري الجديد بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

رابطة الأندية المحترفة وضعت ضوابط صارمة فى الدورى الجديد من أجل ضمان انتظام المسابقة المحلية.

صدى البلد يسلط الضوء على ضوابط جديدة وضعتها رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب فى الدورى الجديد:

فيما يتعلق بعودة الجماهير سوف يتم التنسيق مع شركة تذكرتي على أن يكون كل نادي مسؤول عن جماهيره.

مباريات الدوري الجديد سوف تبدأ بحضوى حد أدنى 1000 مشجع لكل فريق شريطة أن يكونوا ممن حصلوا على لقاح فيروس كورونا.

وبشأن تحديد ملاعب الدوري الجديد سوف يتم الإعلان من جانب إدارة المسابقات تحت إشراف المهندس عامر حسين عن جدول المباريات حتي موعد بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها فى الكاميرون فضلا عن حسم موقف الملاعب بعد موافقة الجهات الأمنية.

وعن تحديد هوية بطل الدوري في حالة التساوي بين أي فريقين سوف يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم إقرار مباراة فاصلة بين الطرفين.

كما وضعت رابطة الأندية المحترفة ملف إعادة المباريات على رأس أجندتها حيث أكدت على أنها واردة في الدوري الجديد.

وأتاحت رابطة الأندية المحترفة بندا يسمح بإعادة أي مباراة تم خلالها ارتكاب خطأ في تطبيق قانون لعبة كرة القدم باعتراف حكم المباراة خلال 48 ساعة بعد انتهائها.

وحول الانسحاب من أي مباراة شددت رابطة الأندية المحترفة على أنه يعتبر الفريق المنسحب من المباراة خاسرا ويتم خصم 3 نقاط إضافية من رصيده