احتفل بعيد ميلاده بتغريده.. إبراهيم سعيد: فشلت في بلوغ أشياء كثيرة ومازلت أحاول تحقيقها

احتفل ابراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق ، بعيد ميلاده ، ونشر تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع تويتر .

وكتب ابراهيم سعيد " اللهم إني أستودعك عامًا مضى من عمري بحلو ومرّ ذكرياته فاغفر لي ما كان فيه، واكتب لي في عامي الجديد فرحةً تغيّر مجرى حياتي يا رب."



وتابع : عام مضي فشلت ببلوغ أشياء كثيرة تمنيتها ومازلت احاول لتحقيقها ولكن الجميل أني حافظت على إنسانيتي وشخصيتي واستقلالي بذاتي

اللهم لك الحمد ".

ويذكر ان علق ابراهيم سعيد لاعب الاهلي السابق، على إصابة محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب، في مباراة ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.



وكتب ‏ابراهيم سعيد علي "تويتر": "سلامات للشناوي وبإذن الله ترجع افضل واكيد غيابه خسارة للنادي الاهلي الفترة القادمة.



واضاف "الاصابة يُسأل عنها اولا دكتور المنتخب ثم الحضري ولا علاقة لـ كيروش لانه بياخد القرار الاخير قبل اعلان التشكيل من الدكتور ومدرب حراس المرمي، وعتاب للشناوي انه كان بلغ بعدم المشاركة.. اللاعب طبيب نفسه"