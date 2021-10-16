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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكرى وفاة عمر الحريري.. لم يعلم بإصابته بالسرطان وهذه حقيقة خلافه مع عادل إمام

عمر الحريرى
عمر الحريرى

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير عمر الحريري ، والذى يعد واحداً من ابرز الفنانين فى تاريخ الفن المصري ، حيث قدم العديد من الاعمال سواء فى السينما أو المسرح أو التليفزيون .

 

ولد الفنان عمر الحريري عام 1926،  وقد كانت بدايته مع السينما وهو طفل حيث شارك في فيلم (سلامة في خير) 1937.

عمرالحريرى 

تخرج عمر الحريري  بعد ذلك من المعهد العالي لفن التمثيل العربي عام 1947، ليعمل بمسرح يوسف وهبي حيث شارك بمسرحية (الغيرة) عام 1948، ثم عمل بالمسرح القومي، وشارك بالعديد من الأعمال قبل أن يغادر القاهرة عام 1968 لإنشاء المسرح الوطني بليبيا حتى عام 1974 وعمل هناك مدرسًا للتمثيل واﻹخراج.

 

عاد عمر الحريري بعدها  ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، من أبرز أعماله (ساكن قصادي، سكر هانم، شاهد ما شفش حاجة).

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توفى الفنان القدير عمر الحريري عام2011 إثر معاناة مع سرطان العظام.

 

وأكدت ميريت ابنة الفنان عمر الحريري ، أن والدها في آخر 4 سنوات من عمره كان يعيش معها، وكشفت أن والدها توفي بمرض السرطان.

مع ابنته ميريت 

ولفتت إلى أنها لم تخبر أحدا بإصابته بمرض السرطان، مؤكدة " عمر الحريري مات وهو ميعرفش إنه مصاب بـ السرطان ولو كان عرف كان مات في نفس الوقت" معلّقة: "مش معقوله كنت أقوله وألبسه البدلة الحمراء".

 

تزوج الفنان القدير عمر الحريري ثلاثة مرات ، الأولى من أمال السلحدار، وكان هذا الزواج بناء على طلب والده ، إما الزيجة الثانية فكانت من السيدة نادية سلطان ، إما الزيجة الثالثة والأخيرة في حياته، فكانت من الفنانة المغربية رشيدة رحموني، التي تزوجها في بداية التسعينيات.

عمر الحريرى مع زوجته رشيدة 

ترددت شائعات ان هناك خلاف وقع بين الفنان عمر الحريري والفنان عادل إمام ، الا ان ميريت ابنة الفنان الراحل عمر الحريري نفت الامر ، مؤكدة ان “الزعيم ” لم يحضر العزاء لتواجده خارج مصر إنذاك لتصوير مسلسل فرقة ناجى عطا الله .

عمر الحريري عادل إمام المسرح القومي يوسف وهبي

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