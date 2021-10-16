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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ستان .. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

حرصت الفنانة ملك أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

 

تألقت ملك أحمد زاهر بإطلالة بسيطة و محتشمة، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام طويلة باللون الفوشيا الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

 

قد حمل فستان ملك أحمد زاهر توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، أنتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي و تزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

 

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ملك أحمد زاهر على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن شاركت  ملك أحمد زاهر في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع  أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

 

وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور.

 

وكانت قد وجهت الفنانة ملك احمد زاهر، كلمة لوالدها عبر تصريحات خاصة لـ صدي البلد"، قائلة: “بابا بيحبنا وطبيعي دايما يخاف علينا ويحاول دايما يخلي الناس تحترم ولاده وتحبهم وبشكره جدا عليه”، مضيفة: "أنه لو فكر يجوزنا هيكون زي فيلم عريس من جهة أمنية".

 

وتابعت ملك احمد زاهر حديثها ردا علي شائعات غيرتها من شقيقتها ليلي، قائلة: “أنا مش قادرة افهم ازاي ممكن أخت تغير من اختها دي اختي يعني هتمنالها تكون أحسن واحدة في الدنيا حتي لو أنا أقل واحدة في الدنيا”.

 

وأنهت ملك حديثها بتوجيه كلمة لعائلتها: "شكرا انكم دايما معانا وفي ضهرنا وبتساعدونا وبما اني شايلة اسم كبير زي احمد زاهر فأتمني ان أكون عند حسن ظنه اما بالنسبه لاخواتي الصغيرين فهما بناتي انا مربياهم ".

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