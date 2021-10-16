كلوب هاوس يطرح ميزة جديدة مخصصة للموسيقيين .. تعرف عليها

دشنت خدمة الدردشة الصوتية كلوب هاوس Clubhouse، وضع موسيقى جديد يعمل على تحسين التطبيق لبث مقاطع الموسيقى بجودة عالية وصوت ستيريو رائع، والتي تستهدف بها الموسيقيين.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "theverge" التقني المتخصص، سيستفيد الموسيقيون بشكل خاص من وضع الموسيقي الجديد، حيث أشارت شركة كلوب هاوس عبر مدونتها أن الميزة الجديدة تتمثل في خيار صوتي عالي الجودة.



ولكن لم تذكر كلوب هاوس عن أي من مواصفات للصوت، لكنها أوضحت أن الميزة الجديدة ستتيح للمستخدمين بث الموسيقي بجودة عالية وصوت ستيريو رائع.

ووفقا لمدونة الشركة، يمكن لمستخدمي كلوب هاوس، من استخدام معدات صوتية احترافية لأدائك، مثل ميكروفونات USB الخارجية أو لوحات المزج (مكسر الصوت).



ويمكنك بسهولة تشغيل "وضع الموسيقى" الجديد من خلال النقر على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العلوية من الغرفة بتطبيق كلوب هاوس، وتحديد جودة الصوت، ثم اختيار الموسيقى.

وأشارت كلوب هاوس إلى أن ميزة Clips التي تم الإعلان عنها مؤخرا، والتي تتيح للمستخدمين التقاط تسجيل مدته 30 ثانية، ستدعم ميزة الصوت الاستريو أيضا، لذلك إذا قررت حفظ مقتطف من الأداء في وضع الموسيقى، فستظل جودة الصوت كما هي، وسيكون وضع الموسيقى الجديد متاحًا في على نظام التشغيل iOS.

وضع الموسيقى

كلوب هاوس يدشن طريقة جديدة لدعوة الاصدقاء

الجدير بالذكر أن تطبيق الدردشة الصوتية كلوب هاوس Clubhouse، أطلق ميزة جديدة لدعوة الأشخاص إلى المحادثات الصوتية في تطبيقها والتي تطلق عليها اسم Wave.

وذكر تقرير موقع "ذا فيرج" التقني، أن ميزة كلوب هاوس ميزة Wave، متاحة لجميع مستخدميها على نظامي التشغيل iOS و أندرويد، وباستخدام Wave، يمكنك دعوة الأصدقاء إلى غرفة صوتية مباشرة بمجرد النقر على رمز تعبيري يلوح بيدك (يحمل رمز مشابه لليدين الموجود فى شعار المنصة ).