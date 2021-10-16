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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة ليفربول ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره واتفورد، اليوم، السبت، على ملعب فيكارج رود، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد واتفورد والقناة الناقلة: 

تقام مباراة ليفربول ضد واتفورد، في تمام الواحدة والنصف ظهرا “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم، بتعليق حسن العيدروس.

ليفربول ضد واتفورد:

يسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لتحقيق الفوز على واتفورد، واستعادة صدارة الدوري الإنجليزي “مؤقتا”.

ويأمل محمد صلاح في هز شباك واتفورد، لفك الشراكة مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، والانفراد بصدارة هدافي البريميرليج.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع جيمي فاردي.

وأشاد يورجن المدير الفني لفريق ليفربول بانطلاقة محمد صلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث قال في تصريحات صحفية، أمس، الجمعة:" : بالتأكيد محمد صلاح واحد من أفضل اللاعبين فى العالم رغم أننى لست متأكدا من وضع النجمين رونالدو وميسى بجانبه لأنهما لطالما لمعا حوالى 20 عامًا وكانا مستواهما رائعًا لمدة طويلة.

تابع : تطور مستوى محمد صلاح كثيرا منذ التحاقه بليفربول وهو أحد أفضل لاعبي العالم إن لم يكن أفضلهم، صلاح لاعب من طراز عالمي، والأهم أن يحافظ على استمراريته وتألقه، كذلك شخصيته وطموحه، إذا حافظ على ذلك، سيبقى على ذلك المستوى وأنا أتمنى ذلك".

على الجانب الآخر يتسلح فريق واتفورد بعاملي الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الريدز، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي  برصيد 15 نقطة، خلف تشيلسي متصدر الترتيب بـ 16 نقطة، بينما يتواجد واتفورد في المركز الـ 15 بـ 7 نقاط.

ليفربول واتفورد الدوري الإنجليزي ليفربول ضد واتفورد محمد صلاح

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