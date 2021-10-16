تدريب عملي لمسئولي التشغيل بالمحطات على أجهزة قياس التصرف بمياه قنا

قال المهندس رجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أنه تم توريد و تركيب أجهزه قياس تصرف للمحطات بمختلف مواقع الشركة وتم تأهيل مديري المحطات و مسئولي التشغيل بتلك المحطات على كيفية قياس التصرف وأخذ القراءات بشكل صحيح.

وأضاف أن ذلك يأتي من منطلق حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، علي تقليل الفاقد بالمحطات وتركيب أجهزة قياس التصرف بمحطات المياه التي تخدم مختلف المواقع و طبقا للتوجه العام للشركة و أهدافها الاستراتيجية نحو تقليل الفاقد.

وأوضح أن هذه الأجهزة تساعد في قياس كمية المياه المنتجة مما يساعد على تحديد نسبة الفاقد و يساعد أيضا على معرفة كفاءة الطلمبات وضبط جرعات الشبه والكلور وكفاءة المحطات بصفة عامة وأن التدريب العملى لمسئولي التشغيل بهذه المحطات سيكون له بالغ الأثر في أخذ القراءات بشكل صحيح.

وأضافت الدكتورة فاتن نصر الدين مدير عام التدريب بشركة مياه الشرب بقنا، أنه تم عقد ثلاثة دورات تدريبية عملية لجميع مديري المحطات و مسئولي التشغيل بالمحطات التي تم تركيب فيها تلك الأجهزة، حيث تولي الادارة العامة للتدريب اهتماما كبيرا بتاهيل العنصر البشري في مختلف المجالات.