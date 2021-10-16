السيسي: "عايز الناس تعبرعن رأيها بشرط اللي يتكلم في حاجة يكون فاهم قضيتها "

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، افتتاح عدد من مشروعات الإسكان للمناطق غير الأمنة في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات الإسكان في مدينة 6 أكتوبر.

أكد الرئيس السيسي، خلال الافتتاحات، أن حجم المخلفات والتعدى على الأراضى التى تم رصدها خلال الثلاث سنوات ونصف الماضية كانت 2.8 مليون والذين تقدموا طلبات بشان هذا الأمر معقبا " دى قضية دولة وناس ولا زم نخلى بالنا من من نفسنا كويس " .

وخلال الافتتاحات قال الرئيس السيسي: "عايز الناس تتكلم وتعبر عن رأيها بس بشرط اللي يتكلم في حاجة يكون فاهم قضيتها وتفاصيلها كويس".