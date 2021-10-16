قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وتوسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا

يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره توسكر الكيني، اليوم "السبت"، على ملعب نيايو الوطني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني والقناة الناقلة:

تقام مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني في تمام الثانية ظهرا، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

الزمالك ضد الحرس الوطني:

يسعى الزمالك بقيادة مديره الفني باتريس كارتيرون لتحقيق نتيجة إيجابية أمام توسكر، في افتتاح مشواره بدوري أبطال أفريقيا 2021 - 2022، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور المجموعات.

واستقر باتريس كارتيرون بشكل كبير على تشكيل الزمالك الأساسي، أمام توسكر كيني في افتتاح مشوار الأبيض الأفريقي هذا الموسم، حيث من المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - سيف الجزيري.

تاريخ مواجهات نادي الزمالك أمام الفرق الكينية على مدار مشوار البطولات القارية:



واجه الزمالك الفرق الكينية في البطولات الأفريقية 13 مرة حقق خلالها الفارس الأبيض الفوز فى 10 مباريات وتعادل وحيد وخسر مباراتين.

جاءت بداية لقاءات الزمالك مع الأندية الكينية عام 1984 أمام فريق جورماهيا حيث انسحب الفريق الكيني في الدقيقة 35 من مباراة الذهاب لدوري أبطال أفريقيا وكان أبناء ميت عقبة أحرزوا هدفا وفي لقاء العودة قرر جورماهيا الإنسحاب مرة أخرى واحتساب النتيجة لصالح الزمالك بنتيجة 2-0.

كما خاض الزمالك مواجهتين أمام نفس الفريق في دور ال16 من البطولة نفسها فى عام ١٩٩٤ وتعادل الفارس الأبيض في الذهاب بنتيجة 1-1 ، وفاز في القاهرة بهدفين لهدف.

وفى عام ١٩٩٨ يلتقى الزمالك مع جورماهيا للمرة الثالثة في دور الـ 32 كأس أفريقيا أبطال الكؤوس وخسر الزمالك في مباراة الذهاب بهدف دون رد قبل أن يفوز فى لقاء الإياب بالقاهرة برباعية.

وفي عام 2003 واجه الزمالك السكر الكيني فى دور الـ32 من دورى الأبطال، وفاز بالقاهرة 3-0، وفى كينيا فاز 4-1.

وفي عام 2005 واجه الزمالك توسكر الكينى فى دور الـ32 من دورى الأبطال، وفاز بكينيا 1-0 بهدف، وفاز بالقاهرة أيضًا بنتيجة 3-1.

وفي عام 2011 تفوق الزمالك ذهابًا وإيابًا على أولنزى ستارز الكينى، حيث جاءت نتيجة الذهاب 4-0، والإياب بهدف دون رد.

وجاءت آخر مواجهات الفارس الأبيض مع أندية كينيا في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية 2018-2019 حيث واجه الزمالك فريق جورماهيا الكيني للمرة الرابعة وخسر الزمالك في الذهاب بنتيجة 4-2 ،وفاز في مباراة الإياب بالقاهرة برباعية نظيفة.