عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وتوسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا

شيكابالا قائد فريق
شيكابالا قائد فريق الزمالك

يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره توسكر الكيني، اليوم "السبت"، على ملعب  نيايو الوطني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني والقناة الناقلة:

تقام مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني في تمام الثانية ظهرا، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

الزمالك ضد الحرس الوطني:

يسعى الزمالك بقيادة مديره الفني باتريس كارتيرون لتحقيق نتيجة إيجابية أمام توسكر، في افتتاح مشواره بدوري أبطال أفريقيا 2021 - 2022، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور المجموعات.

كورونا يضرب الزمالك فى كينيا قبل مواجهة توسكر بدورى ابطال إفريقيا

إخطار من الكاف لـ الزمالك بقائمة لاعبي الفريق لمواجهة توسكر الكيني

واستقر باتريس كارتيرون بشكل كبير على تشكيل الزمالك الأساسي، أمام توسكر كيني في افتتاح مشوار الأبيض الأفريقي هذا الموسم، حيث من المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - سيف الجزيري.

تاريخ مواجهات نادي الزمالك أمام الفرق الكينية على مدار مشوار البطولات القارية:


واجه الزمالك الفرق الكينية في البطولات الأفريقية 13 مرة حقق خلالها الفارس الأبيض الفوز فى 10 مباريات وتعادل وحيد وخسر مباراتين.

جاءت بداية لقاءات الزمالك مع الأندية الكينية عام 1984 أمام فريق جورماهيا حيث انسحب الفريق الكيني في الدقيقة 35 من مباراة الذهاب لدوري أبطال أفريقيا وكان أبناء ميت عقبة أحرزوا هدفا وفي لقاء العودة قرر جورماهيا الإنسحاب مرة أخرى واحتساب النتيجة لصالح الزمالك بنتيجة 2-0.

كما خاض الزمالك مواجهتين أمام نفس الفريق في دور ال16 من البطولة نفسها فى عام ١٩٩٤ وتعادل الفارس الأبيض في الذهاب بنتيجة 1-1 ، وفاز في القاهرة بهدفين لهدف.

وفى عام ١٩٩٨ يلتقى الزمالك مع جورماهيا للمرة الثالثة في دور الـ 32 كأس أفريقيا أبطال الكؤوس وخسر الزمالك في مباراة الذهاب بهدف دون رد قبل أن يفوز فى لقاء الإياب بالقاهرة برباعية.

وفي عام 2003 واجه الزمالك السكر الكيني فى دور الـ32 من دورى الأبطال، وفاز بالقاهرة 3-0، وفى كينيا فاز  4-1.

وفي عام 2005 واجه الزمالك توسكر الكينى فى دور الـ32 من دورى الأبطال، وفاز بكينيا 1-0 بهدف، وفاز بالقاهرة أيضًا بنتيجة 3-1.

وفي عام 2011 تفوق الزمالك ذهابًا وإيابًا على أولنزى ستارز الكينى، حيث جاءت نتيجة الذهاب 4-0، والإياب بهدف دون رد.

وجاءت آخر مواجهات الفارس الأبيض مع أندية كينيا في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية 2018-2019 حيث واجه الزمالك فريق جورماهيا الكيني للمرة الرابعة وخسر الزمالك في الذهاب بنتيجة 4-2 ،وفاز في مباراة الإياب بالقاهرة برباعية نظيفة.

الزمالك توسكر الكيني دوري ابطال افريقيا الزمالك ضد توسكر نادي الزمالك

ترشيحاتنا

الدوري الإنجليزي .. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام واتفورد

بشرة خير.. الزمالك يمتلك سجلا حافلا في مواجهة الفرق الكينية

السعودية .. أول تصريح من الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الازيمع

علي جمعة: الله وعد برفع ذكر النبي وتخليده في العالمين ولا يستطيع أحد إيقافه

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وتوسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا

قصص من حياة السادات| فنان كان يحب سماعه.. ولهذا السبب تعلق بـ «البايب»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فى 400 حكم تأديبي.. المحكمة العليا ترفض براءة الأطباء والصيادلة الممتنعين عن تكليف العمل

عمرو أديب لـ نجلاء بدر: بصراحة الفستان ميتبلعش.. والفنانة ترد: آسفة وهرجعه

هنعمل إيه؟.. الرئيس السيسي يروي موقفا تعرض له بسبب القمامة بالشوارع

اللي خرجنا من أفريقيا.. ياسمين الخطيب في حفل زفاف مجدي قفشة

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

الفصل والغرامة والحبس.. عقوبات تطبق على هؤلاء الموظفين بداية من ديسمبر 2021

لا تنخدعوا.. الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الأيام القادمة.. تفاصيل

السعودية.. وفاة معلمة أمام طلابها يثير التفاعل علي تويتر ووالدها يروي التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات شهية لسمك الدنيس.. أبرزها صينية بالبطاطس وبالشعرية

بعد صورتها بالحجاب| ياسمينا العلواني في ضيافة موقع صدى البلد

أبرز ما حدث بمهرجان الجونة السينمائي .. أول مسار لريادة الأعمال في صناعة الأفلام.. تعرف على أهم العروض .. وترقب لإنطلاق منصة الجونة

رائد حركة الترجمة.. كيف ساهم رفاعة الطهطاوي في إحداث طفرة بالنهضة المصرية؟

فيديو

فيديو جراف| حادث مروع للفنان وائل كفوري .. ونقله للمستشفي

إلهام شاهين: أيوه هاتبرع بأعضائي والشيوخ قالوا صدقة جارية

فيديو جراف.. 270 ألف علبة.. ضبط أكبر مخزن للمنشطات الجنسية بـ حدائق الأهرام

تكريم سمير غانم ودموع ساويرس .. لحظات مؤثرة في افتتاح الجونة

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

د.محمد عونى يكتب: مصر وتصفيات كأس العالم

بيرى محمد تكتب: «بيج رامي».. أسطورة تفوقت علي أبطال أوروبا

د. أحمد محمد بيرس يكتب: رفع الذِّكْرِ للنبيّ والأُمَّة

د. مصطفى محمد عوض يكتب: «مُحمد».. بينَ البَشَريَّةِ والنُّبُوَّةِ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ