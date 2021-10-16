بدء تنفيذ قرار محافظ جنوب سيناء بتسليم الكتب الدراسية دون دفع المصاريف

نال قرار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتسليم الكتب الدراسية لجميع التلاميذ والطلاب في مراحل التعليم كافة بجنوب سيناء استحسان أولياء الأمور وكل سكان سيناء بعد رفضه ربط تسليم الكتب الدراسية بالمصروفات الدراسية.

وأكد اللواء خالد فودة أن سيناء لها خصوصية لابد من الحفاظ عليها، مشيرا إلي أن المحافظة تتحمل سداد مصروفات غير القادرين سنويا بل شجعت أولياء الأمور أن يلحقوا أبنائهم بالمدارس اليابانيه بطور سيناء وشرم الشيخ وتحملت ٥٠٪ من قيمة مصروفات المدرسة المصرية اليابانيه بطور سيناء و٢٥ ٪ من مصروفات المدرسة المصرية اليابانيه بشرم الشيخ.

وبالفعل تم تنفيذ قرار محافظ جنوب سيناء بتسليم الكتب الدراسية دون التقييد بالمصاريف مما أثار ردود فعل إيجابية لأولياء الأمور وسكان جنوب سيناء وخاصة سكان الوديان في كل ربوع جنوب سيناء وانتشرت ردود الفعل الايجابيه علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رمضان الجبالي من سكان سانت كاترين إن قرار المحافظ أسعد كل سكان جنوب سيناء الذين كانوا مطالبين بسداد مصروفات كثيرة وخاصة لمن لهم أبناء كثيرة في مراحل تعليمية مختلفة بعد ربطها بتسليم الكتب الدراسية.



وأضاف نبيل فريد أن كل سكان جنوب سيناء شعروا بأن المحافظ اب لكل تلاميذ جنوب سيناء ويشعر بمعاناة أهاليها ويصدر قرارات لصالح المواطن السيناوي، مشيرا إلي أن الجميع توجه بالشكر والدعاء لمحافظ جنوب سيناء لرفعه عن كاهل الجميع معاناة سداد الرسوم الدراسية في وقت محدود بعد ربطها باستلام الكتب الدراسية.



ونال قرار محافظ جنوب سيناء اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظات مصر بل هناك من طالبوا كل المحافظين باتخاذ ذلك القرار الذي يضمن المساواة في استلام الكتب لكل التلاميذ دون التقييد بالمصاريف.



وعقب اتخاذ محافظ جنوب سيناء ذلك القرار اتخذ نفس القرار محافظ الأقصر بعد ربط تسليم الكتب الدراسية بالمصروفات .



ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي محافظ جنوب سيناء بـ"المحافظ الإنسان" و"عميد محافظي مصر".

كان محافظ جنوب سيناء أمر بتسليم الكتب المدرسية التلاميذ والطلاب في جميع المراحل دون التقيد بسداد المصروفات الدراسية مشيرا إلي تحمل محافظة جنوب سيناء مصروفات غير القادرين.



وشدد المحافظة علي ضرورة تطعيم جميع العاملين ضد فيروس كورونا واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا



جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ لتوسعات مدرسة الشهيد عمرو شكري بحضور الدكتور ايناس سمير نائب المحافظ واللواء ايمن الشريف السكرتير العام للمحافظة والعميد هاني رضا بدوي رئيس مدينة طور سيناء ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم وأحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية .



وأوضح المحافظ أن المحافظة مازالت تتحمل نسبة ٥٠ ٪ من مصروفات طلاب المدرسة اليابانيه بطور سيناء علاوة تحمل ٢٥ ٪ من نسبة مصروفات المدرسة اليابانيه بشرم الشيخ.



وطالب المحافظ بغرس روح الولاء والانتماء في نفوس الطلاب من خلال طابور الصباح وترديد النشيد الوطني وتحية العلم.



كما طالب المحافظ التعليم بسرعة الانتهاء من الفصول الذكية التي قررتها وزارة التربية والتعليم لمنع تسرب الفتيات من التعليم وخاصة في الوديان والتجمعات البدوية.



وتفقد المحافظ الفصول الدراسية واستمع للطالبات وخاصة الذين قاموا بعرض موهبتهم في إلقاء الشعر والغناء.



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فودة قرار تسليم الكتب الدراسية

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