بفستان قصير.. بوسي شلبي تتألق من مهرجان الجونة

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عدة صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت بوسي شلبي فى الصور، بفستان قصير من مهرجان الجونة، مما نال إعجاب متابعيها.

إطلالة بوسي شلبي في مهرجان الجونة



وظهرت بوسي شلبي، بتوب باللون الأسود بتصميم مختلف من الرقبة، وعليه جيب باللون الأسود والأبيض، واختارت حقيبة وحذاء بألوان تتناسب مع إطلالتها.



واختارت بوسي شلبي، تسريحة انسيابية ناعمة فقامت برفع خصلات شعرها إلى الوراء بعمله كحكة، مع ترك خصلات من شعرها الأمامية منسدلة على وجهها، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.