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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 1.83 مليار درهم عائدات موانئ أبوظبي خلال النصف الأول

موانئ أبوظبي
موانئ أبوظبي

حققت مجموعة موانئ أبوظبي عائدات بلغت 1,832 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو 21% مقارنة مع 1,517 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

 

وأعلنت مجموعة موانئ أبوظبي في تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية " وام"، أن الارتفاع يعود إلى النمو العضوي في الإنتاجية والمبيعات، والتنويع في قطاعات أعمال جديدة، وتأجير مساحات إضافية، وإبرام شراكات جديدة.

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 كما سجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك معدل نمو بلغ 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 770 مليون درهم في زيادة عن الرقم المسجل في النصف الأول من عام 2020 والبالغ 714 مليون درهم بفضل النمو الملموس في غالبية أعمال القطاعات التابعة للمجموعة.

 

 وأشار محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي إلى أن النتائج التي حققتها المجموعة تسلط الضوء على المرونة التي تتمتع بها، والنمو الذي تم تسجيله على امتداد أعمالها بما يتماشى مع إستراتيجيتها.

 

وقال : " نحن ملتزمون بتطوير وتنويع اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة، وجاء هذا الأداء المالي المتميز ثمرة لعمليات التوسع المستمرة وتنويع أنشطتنا، وإبرامنا لشراكات رئيسية وإطلاقنا لمشاريع مشتركة من المتوقع أن تسهم في تحقيق عائدات مستقبلية موثوقة".

 

 وأضاف: " سنواصل التركيز على توسيع قاعدة متعاملينا في جميع قطاعات أعمالنا إذ تشكل العقود طويلة الأمد المكوّن الأبرز لعلمنا والذي يضمن تحقيق إيرادات مستقرة ومستدامة".

 

وعلى صعيد البضائع، فقد نمت الأحجام التي تمت مناولتها من 15 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2020 إلى 25 مليون طن في النصف الأول من عام 2021، في حين سجلت أعداد الحاويات التي تمت مناولتها زيادة من 1.57 مليون إلى 1.59 مليون حاوية نمطية خلال الفترة نفسها، كما شهدت المناطق الصناعية تأجير مساحات بلغت نحو 2.4 مليون متر مربع خلال النصف الأول من عام 2021.

 

 وعلى صعيد رأس المال، فقد نجحت موانئ أبوظبي خلال الفترة بإصدار سندات /حاصلة على تصنيف ائتماني /+A/ مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش"/ بقيمة 3.67 مليار درهم – ما يعادل مليار دولار عند أخفض قيمة لقسائم السندات تحققها هيئة حكومية في أبوظبي حتى ذلك التاريخ، وإدراجها في سوق لندن للأوراق المالية /LSE/ وسوق أبوظبي للأوراق المالية /ADX/ في مايو 2021.

 

 وشملت الإنجازات البارزة التي تم تحقيقها خلال الفترة المذكورة الافتتاح الرسمي لتوسعة محطة الحاويات في ميناء الفجيرة في يونيو 2021.

 

 من جانبه قال مارتن آروب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية – مجموعة موانئ أبوظبي: "يستند نموذج أعمالنا إلى العقود طويلة الأجل التي تحقق تدفقاً نقدياً مضموناً، ما يتيح لنا التخطيط والاستثمار بفعالية. وإننا نركز في أعقاب جائحة /كوفيد-19/ على تحقيق عائدات ملموسة وإدارة رأس مال المجموعة بفعالية، وفي هذا السياق فقد شهد رأس المال المستثمر للمجموعة زيادة من 19.4 مليار درهم - ما يعادل 5.3 مليار دولار، إلى 22.4 مليار درهم - ما يعادل 6.1 مليار دولار في عام 2021 وذلك تماشياً مع إستراتيجية التوسع التي نتبناها".

 

وشهدت المجموعة خلال الفترة تراجعاً طفيفاً في العائدات على رأس المال المستثمر لتصل إلى 5.04% وذلك بسبب زيادة رأس المال الذي جرى استثماره على امتداد محفظة المجموعة وخاصة في الموانئ والمناطق الصناعية اللتين ستحققان عائدات متنامية في الفترة المقبلة.

موانئ أبوظبي اخبار الخليج اقتصاد الامارات مال واعمال الضرائب والمبيعات

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