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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات يد الأهلي يكتسحن منوف الرياضي 39-10 في الدوري

صدى البلد

حقق الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي، فوزا مهما على حساب فريق منوف الرياضي، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، في بطولة الدوري.


أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا وسيطرة من جانب «سيدات يد الأهلي» على مجريات اللعب، حيث تفوق الفريق في الشوط الأول بنتيجة20-3، واستمر التفوق لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 39-10.


وأثنى يحيي يوسف المدير الفني لسيدات يد الأهلي، على أداء اللاعبات والروح القتالية التي ظهر بها الجميع خلال المباراة.
وأكد أن اللاعبات لديهم حالة من التركيز الشديد لتقديم أفضل أداء والمنافسة على البطولات، فيما شدد على أن مشوار البطولة ما زال طويلًا، ويحتاج إلى استمرار الأداء المميز من الجميع.

وكان فريق سيدات يد الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق اتحاد الشرطة 41ـ11. ‏

النادي الأهلي بطولة الدوري صالة الأمير عبد الله الفيصل سيدات يد الاهلي إتحاد الشرطة

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