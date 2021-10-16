مسئول أوروبي يكشف مصير الاتفاق النووي مع إيران

أكد مسئول أوروبي، اليوم السبت، أن إيران ليست مستعدة للعودة إلى محادثات الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

وقال المسئول الأوروبي وفق ما نقلته الشرق السعودية: "لدينا شبه اعتقاد أن إيران قررت عدم العودة إلى مفاوضات فيينا وإنهاء المحادثات".

وأضاف: "قلقون من أن فريق التفاوض الجديد في إيران بشأن النووي قد يطرح مطالب تتجاوز ما تم الاتفاق عليه".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد قال إن المحادثات بين السعودية وإيران، كانت "ودية"، لكنها لم تحقق تقدماً ملموساً".

وأكد وزير الخارجية السعودي، الذي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن، في تصريحات صحفية أنه يجب على إيران أن توقف سريعاً الأنشطة التي تنتهك الاتفاق النووي".

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أن المنطقة ستدخل مرحلة خطيرة مع تسريع إيران لأنشطتها النووية.