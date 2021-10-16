التنمية المحلية:هدفنا إزالة التعديات على 14 مليون متر في الموجة 18

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية و المتحدث باسم وزارة التنمية، إنه تم إقامة 17 موجة لـ إزالة التعديات على الأراضي من عام 2017، موضحًا أن الدولة تعمل بالقانون، وتم توفير التصالح للمواطنين.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج، الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الموجة الـ 18 لإزالة التعديات بدأت فى 3-9 الماضي، وتم استرداد 3.7 مليون متر مربع من أصل 14 مليون متر.



ولفت إلى أن الموجة الـ 18 بها ثلاث مراحل، ومن خلالها سيتم الانتهاء من إزالة التعديات على الـ 14 مليون متر، مؤكدًا أن المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 بدأت 11- 10 و المرحلة الأخيرة ستبدأ فى 6-11، وبها سيتم القضاء على العشوائيات.



وأشار إلى أن هناك متابعة لـ أى عمليات تعد على الأراضى، وهناك تعليمات من الوزير محمود شعراوي، بإزالة أى تعديات يقوم المواطن بها.

