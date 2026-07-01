انطلاق أعمال اللجنة اللاهوتية الكاثوليكية بمصر برئاسة الأنبا دانيال

تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، انطلقت أعمال اللجنة اللاهوتية الكاثوليكية بمصر، برئاسة نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

دعم الرسالة التعليمية

تأتي اللجنة في إطار دعم الرسالة التعليمية، والفكرية للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والعمل على تطوير البحث اللاهوتي، وتعميق الفهم الإيماني، بما يساهم في مواجهة التحديات الفكرية، والروحية المعاصرة، وتعزيز حضور الفكر اللاهوتي داخل الحياة الكنسية.

وحددت اللجنة مجموعة من الأهداف الرئيسية، في مقدمتها: تنظيم لقاءات دورية، ومؤتمرات، وندوات علمية، بجانب إعداد ونشر الدراسات، والأبحاث المتخصصة، بما يثري الحياة الكنسية، والفكرية على المستويين اللاهوتي، والرعوي.

كذلك، تسعى اللجنة إلى خدمة الفكر اللاهوتي، والعقيدة الكاثوليكية، ودعم الكهنة، والخدام بمواد علمية موثقة تجمع بين التراث الكنسي، والرؤى اللاهوتية المعاصرة، فضلًا عن توفير مساحة للحوار البنّاء حول القضايا اللاهوتية الراهنة داخل الإطار الكنسي، وإعداد كوادر متخصصة في علم اللاهوت على مستوى جميع الإيبارشيات الكاثوليكية بمصر، قادرة على التعليم، والخدمة بوعي علمي وروحي متجدد.

وتعمل اللجنة من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تنظيم الندوات، والمؤتمرات التكوينية، والعقائدية، وإنتاج محتوى لاهوتي عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب إصدار الكتب، والمنشورات، ةالمطبوعات المتخصصة في مجالي اللاهوت، والعقيدة.

وتضم اللجنة نخبة من الكهنة والمتخصصين في الدراسات اللاهوتية داخل مصر وخارجها، تحت إشراف نيافة الأنبا دانيال لطفي، ويتولى الأب جوزيف منير، مهام الأمين العام للجنة. كما تضم في عضويتها كلًا من: الأب فاضل سيداروس اليسوعي، والأب ميلاد صدقي اللعازري، والأب جوزيف عبد الملاك الكرملي، والأب يوحنا بولس الفرنسيسكاني، والأب فيلوباتير كميل، من رهبنة الكلمة المتجسد، والأب يوسف عبد النور اليسوعي، والأب إيليا إسكندر الفرنسيسكاني، والدكتور أشرف ناجح، والأب يوسف غالي، والأب يوسف بشرى.

ومن المنتظر، أن تسهم اللجنة من خلال برامجها العلمية، والتكوينية، في دعم الحركة اللاهوتية الكاثوليكية بمصر، وتعزيز البحث الأكاديمي، وإعداد أجيال جديدة قادرة على تقديم الفكر الكاثوليكي الأصيل، بلغة معاصرة تستجيب لمتطلبات الكنيسة، وتحديات العصر.