قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلحق اشتري.. انهيار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 يوليو في الأسواق
توافد طالبات القسم العلمي على لجان الثانوية الأزهرية لأداء امتحان التفسير.. فيديو وصور
لن تحصل على ما أخذته سابقا.. الناتو يؤجل إقرار مبالغ دعم أوكرانيا 2027
قفزة في أسعار زيوت الطعام وكرتونة البيض البلدي.. وهذه أبرز تحركات السلع اليوم الأربعاء
الأرصاد تحذر من ذروة حرارة الصيف.. طقس شديد السخونة ورطوبة مرتفعة اليوم
علاء نبيل يكشف بديل مهند لاشين في تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا
خبير: مصر تقود جهود دعم القضية الفلسطينية وتواصل دورها المحوري في استقرار غزة
الليلة .. الأسود الثلاثة أمام فخ الفهود.. إنجلترا تبحث عن العبور والكونغو تكتب التاريخ
عدوان إسرائيلي على لبنان.. مدفعية قوات الاحتلال تستهدف أطراف بنت جبيل
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب محافظة "ميازاكي" اليابانية
وفد من حماس يزور القاهرة لبحث وقف التصعيد في غزة
إيران تعلن عدم الاجتماع مع ويتكوف وكوشنر في الدوحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق أعمال اللجنة اللاهوتية الكاثوليكية بمصر برئاسة الأنبا دانيال

اللجنة اللاهوتية الكاثوليكية
اللجنة اللاهوتية الكاثوليكية
ميرنا رزق

تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، انطلقت أعمال اللجنة اللاهوتية الكاثوليكية بمصر، برئاسة نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

دعم الرسالة التعليمية

تأتي اللجنة في إطار دعم الرسالة التعليمية، والفكرية للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والعمل على تطوير البحث اللاهوتي، وتعميق الفهم الإيماني، بما يساهم في مواجهة التحديات الفكرية، والروحية المعاصرة، وتعزيز حضور الفكر اللاهوتي داخل الحياة الكنسية.

وحددت اللجنة مجموعة من الأهداف الرئيسية، في مقدمتها: تنظيم لقاءات دورية، ومؤتمرات، وندوات علمية، بجانب إعداد ونشر الدراسات، والأبحاث المتخصصة، بما يثري الحياة الكنسية، والفكرية على المستويين اللاهوتي، والرعوي.

كذلك، تسعى اللجنة إلى خدمة الفكر اللاهوتي، والعقيدة الكاثوليكية، ودعم الكهنة، والخدام بمواد علمية موثقة تجمع بين التراث الكنسي، والرؤى اللاهوتية المعاصرة، فضلًا عن توفير مساحة للحوار البنّاء حول القضايا اللاهوتية الراهنة داخل الإطار الكنسي، وإعداد كوادر متخصصة في علم اللاهوت على مستوى جميع الإيبارشيات الكاثوليكية بمصر، قادرة على التعليم، والخدمة بوعي علمي وروحي متجدد.

وتعمل اللجنة من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تنظيم الندوات، والمؤتمرات التكوينية، والعقائدية، وإنتاج محتوى لاهوتي عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب إصدار الكتب، والمنشورات، ةالمطبوعات المتخصصة في مجالي اللاهوت، والعقيدة.

وتضم اللجنة نخبة من الكهنة والمتخصصين في الدراسات اللاهوتية داخل مصر وخارجها، تحت إشراف نيافة الأنبا دانيال لطفي، ويتولى الأب جوزيف منير، مهام الأمين العام للجنة. كما تضم في عضويتها كلًا من: الأب فاضل سيداروس اليسوعي، والأب ميلاد صدقي اللعازري، والأب جوزيف عبد الملاك الكرملي، والأب يوحنا بولس الفرنسيسكاني، والأب فيلوباتير كميل، من رهبنة الكلمة المتجسد، والأب يوسف عبد النور اليسوعي، والأب إيليا إسكندر الفرنسيسكاني، والدكتور أشرف ناجح، والأب يوسف غالي، والأب يوسف بشرى.

ومن المنتظر، أن تسهم اللجنة من خلال برامجها العلمية، والتكوينية، في دعم الحركة اللاهوتية الكاثوليكية بمصر، وتعزيز البحث الأكاديمي، وإعداد أجيال جديدة قادرة على تقديم الفكر الكاثوليكي الأصيل، بلغة معاصرة تستجيب لمتطلبات الكنيسة، وتحديات العصر.

الأنبا إبراهيم إسحق اللجنة اللاهوتية الكاثوليكية اللجنة اللاهوتية الكاثوليكية بمصر إيبارشية أسيوط اللاهوت الكهنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

بشرى سارة: أنباء عن قرب حل مشكلة العدادات الكودية

مشغولات ذهبية

إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

عمرو موسى

عمرو موسى : شعبان عبد الرحيم ربما كان سببا في خروجي من وزارة الخارجية

الدواجن

هتشتريها بكام بكره؟.. انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق

تموين

تحديث بطاقة التموين 2026.. خطوات تحديث البيانات إلكترونيا وشروط استمرار صرف الدعم

حالة الطقس

بدأت رسميًا | الأرصاد تفجر مفاجأة عن ظاهرة مثيرة

استراليا

نجم أستراليا يتحدى الفراعنة: لا أعرف من مصر سوى محمد صلاح.. ونسعى للثأر

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر: قبول استقالة الدكتورة إيمان عبد الستار بناء على رغبتها وإصرارها

ترشيحاتنا

Galaxy Z Fold 8

تسريبات الألوان الرسمية والأغطية الحِمائية تفجّر كواليس هاتف سامسونج المنتظر «Galaxy Z Fold 8»

iPhone 18 Pro

تسريبات مصورة تكشف نتائج اختبارات السقوط لهاتف «iPhone 18 Pro» المُرتقب

الهواتف الذكية

دليل شامل لحماية الهواتف الذكية من الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة في صيف 2026

بالصور

بإطلالة رياضية.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف .. وصفة سريعة ولذيذة في 10 دقائق

طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف
طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف
طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف

تجمع بين البساطة والعصرية.. فرح شعبان تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة عبر إنستجرام | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

أسباب غير مُتوقعة وراء رائحة الفم الكريهة .. طرق العلاج والوقاية

كيف يتم تشخيص رائحة الفم الكريهة؟
كيف يتم تشخيص رائحة الفم الكريهة؟
كيف يتم تشخيص رائحة الفم الكريهة؟

فيديو

هبة مجدي

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ هبة مجدي.. ومحمد محسن يُوجّه رسالة للجمهور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد