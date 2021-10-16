فيديوجراف .. بصراحة ميتبلعش.. عمرو أديب يتدخل في أزمة فستان نجلاء بدر

أثارت الفنانة نجلاء بدر موجة كبيرة من الجدل بسبب إطلالاتها المثيرة في بداية افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة حيث انتقدها الكثيرون بسبب تصميم فستانها الذي وصفوه بأنه عارٍ مما استوجب تدخل الإعلامي عمرو أديب على الواقعة معلقا " الفستان بصراحة بيتبلعش.

إطلالات نجلاء بدر المثيرة للجدل

حملت إطلالة نجلاء بدر في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي توقيع مصممة الأزياء farida temraz، وقد أثارت الجدل بسبب قصة التصميم غير التقليدية والتي اعتبرها الكثير أنها مثيرة للجدل وجريئة وعرّضها للسخرية من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

تزينت نجلاء بدر بمجموعة من المجوهرات والأكسسوارات الراقية التي حملت توقيع المصممة Dima Jewellery، فيما أكملت إطلالتها بـ كلاتش صغير الحجم متناسق مع الفستان.

أما من الناحية الجمالية، وضعت لها خبيرة التجميل هبه الششتاوي ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة مما منحها إطلالة متكاملة.

مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة

أعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق اليوم، الخميس، وتنتهي ٢٢ مننفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارقلطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسنبدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراءجبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي،أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسلالخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايانالسيد.. وآخرون.

وقال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه لا يوجد مشاكل في الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا،مؤكدا أن هذا العام سيكون هناك اتفاق مع وزارة الصحة لأن يكون هناك بروتوكول للعمل على تفادي المشاكل الصحية.