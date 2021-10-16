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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استشاري تخطيط عمراني: توزيع السكن البديل للأماكن غير الآمنة بشكل متجانس

مشروع الاسكان
مشروع الاسكان

قال الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إن المشاكل التي تتعلق بالإسكان لساكني المناطق غير الآمنة يتم التعامل معها بشكل مركزي.

وأضاف  سعيد حسانين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الصدى"، مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز":  يتم تطبيق السكن البديل للأماكن غير الآمنة ويتم توزيعها بشكل متجانس في كل المحافظات ويجرى العمل الآن في القاهرة، والجيزة، والبحر الأحمر، ودمياط وكثير من المناطق ولدينا 1% من السكان يعيشون فيها وتم نقل أغلبهم لسكن راقي، وجاري تجهيز باقي الشقق لنقل باقي السكان.

وأكد سعيد حسانين  أن حل المشكلة ليس فقط حل طبيعي وهو النقل ولكن يتم وضع حلول لمشكلة العمالة لأن أغلب الناس تخشى على شغلها ولذا الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بعمل مناطق لتوفير فرص عمل لهم.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، صباح اليوم السبت ، مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة السادس من أكتوبر صباح اليوم السبت لافتتاح مجموعة من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة.

حضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعدد من كبار رجال الدولة والقوات المسلحة.

بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ شريف السيد خليل .

سعيد حسانين التخطيط العمرانى المشاكل المناطق غير الأمنة رانيا هاشم

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