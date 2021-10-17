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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقابل 700 ألف جنيه

محاكمة زوجين عرضا طفلتهما للبيع عبر فيس بوك .. اليوم

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاحد، محاكمة زوج وزوجة بتهمة عرض طفلتهما للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقابل مبلغ مالي 700 ألف جنيه بالمطرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهمين " إ.أ"، ربة منزل، و" م. أ" دليفرى بمطعم، تهمة التعامل في شخص طبيعي وهى نجلتهما الطفلة بعرضها للبيع، بأن

قامت المتهمة الأولى باستخدام حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"  بعرض طفلتها بزعم التبني متخلية عنها لأى مشترٍ عقب دفع ثمناً مقبول لديها، مستخدمة فى ذلك الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وتحت بصره وبصيرته مشداً من أزرها، وذلك كله بقصد استغلالها للحصول على منفعة مادية حال كونتها والديها والمسئولين عنها.

كما اتهمتهما بتعريض حياة الطفلة سابقة الذكر وأمنها وسلامتها للخطر، بأن تخليا عنها وعرضها للبيع حال كونهما الوحيدين المسئولين عنها وعن رعايتها.

شهد نقيب شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بورود معلومات بقيام المتهمان بالاتجار بالأطفال حديثي الولادة، فكلف أحد مصادره السرية بالتواصل مع المتهمة الأولى واتفقا عبر شراء مولودة المتهمان مقابل مبلغ مالي 700 ألف جنيه، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطهما، وتم ضبطهما وبحوزتهما المجنى عليها وهاتف محمول، وبفحصه تبين وجود العديد من الرسائل لعرض المجنى عليها للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لحاجتهما للمال.

قيما شملت ملاحظات النيابة العامة أن المتهمان اعترفوا بنيتهم بيع طفلتهما لشخص تواصل مع المتهمة الأولى مقابل مبلغ 700 ألف جنيه، كما ثبت بتقرير الفحص الفني للهاتف المضبوط وجود رسائل إلكترونية بتطبيق " واتس أب"  تفيد بعرض المجنى عليه الطفلة للبيع مقابل مبلغ مالي مناسب.

جنايات القاهرة محاكمة زوج وزوجة محاكمة زوج وزوجة عرض طفلتهما للبيع

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