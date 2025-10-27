المعدية الإعدادية الأفضل في مبادرة " مدارسنا أفضل بطلابنا ومعلمينا"

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة اليوم الاثتين ٢٧/ ١٠ / ٢٠٢٥ عن فوز مدرسة المعدية الإعدادية المشتركة بإدارة إدكو التعليمية كأفضل مدرسة تفعيلأ لمبادرة " مدارسنا أفضل بطلابنا ومعلمينا " والتى تم اطلاقها مع بداية العام الدراسي.

ذلك تحت رعاية محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة

لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة بمختلف مراحلها ونوعياتها التعليمية لضمان تحقيق عام دراسى منضبط مستقر وناجح يحقق الصالح العام لأبنائنا الطلاب وتذليل كافة المعوقات وتوفير البيئة التربوية المناسبة والنظيفة وتفعيل المنافسة بين مدارس الإدارات التعليمية والعمل على ظهور المؤسسات التربوية بشكل حضاري

حيث أسفرت نتائج المتابعات الميدانية اليوم عن فوز مدرسة المعدية الإعدادية المشتركة بإدارة إدكو التعليمية كأفضل مدرسة تفعيلأ لمعايير المبادرة

وذلك من خلال تفعيل المدرسة الخضراء وتحقيق الإنضباط الإدارى ونظافة المدرسة وتحقيق الفاعلية التعليمية داخل الفصول وإنتظام حضور الطلاب والمعلمين ومشاركتهم الفعالة فى المبادرة وتعزيز الإنتماء للمدرسة والوعي المجتمعي بمفهوم النظافة كسلوك حضاري وترسيخ ذلك المفهوم في نفوسهم للمحافظة علي نظافة مدرستهم التي تعد بيتهم الثاني

بالإضافة إلى جهود المدرسة الملموسة فى تفعيل الأنشطة التربوية المختلفة وتحقيق الفاعلية التعليمية داخل الفصول وتشجيع الطلاب على ممارسة هواياتهم وتنميتها وإلتزام إدارة المدرسة بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بكثافة الفصول وكذا جهود إدارة المدرسة فى تحقيق الإنضباط الإدارى والتعليمى والاهتمام بطابور الصباح والاذاعة المدرسية والحرص على المشاركة في كافة المسابقات والفعاليات والأنشطة التربوية

هذا وقد أشاد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بوعى طلاب المدرسة والمعلمين والعاملين بها وحرصهم على نظافة الفصول الدراسية وأفنية المدرسة وأسوارها ودورات المياه بها وإتمام تجهيزاتها وإستعداداتها للعام الدراسي الجديد و قيام المدرسة بتفعيل كافة المبادرات وإستخدام الوسائل التعليمية فى الأنشطة التربوية

وقرر وكيل الوزارة منح المدرسة وإدارتها شهادة تقدير مثمنًا دور المعلمين والعاملين والطلاب بها وجهودهم الملموسة فى ظهور المدرسة بشكل حضارى مميز يعكس الجهود المبذولة لتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة وصحية وآمنة.

مؤكدًا إستمرار المبادرة طوال أيام العام الدراسي لغرس المفاهيم والقيم الإيجابية، وإيجاد حالة من التنافس بين المدارس والمعلمين والطلاب متمنيا للجميع عام دراسى ناجح وموفق.