حقيقة العثور على طفل شبرا الخيمة داخل بالوعة صرف صحي
رئيس العربية للتصنيع يتفقد أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة بالدقهلية
شيخ الأزهر من قمة روما للسلام: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العلمين الجديدة قبلة جديدة للاستثمار الصناعي في مصر| تفاصيل
عائلات الرهائن تطلب لتعليق المرحلة التالية من وقف إطلاق النار حتى تسليم جميع الرفات
المسابقات تحسم الجدل.. بيان رسمي بـ إيقاف دونجا الزمالك في السوبر
استثمارات تتجاوز 78 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مصنعًا لمواد البناء ويتفقد مشروع الكربون بالسخنة
تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 وانتهاء الصيفي رسميًا هذا التوقيت
مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق
ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”
الحبس والغرامة لمحصّلي «ركنة زيادة».. قانون انتظار السيارات يضبط فوضى الشوارع
ممنوع مهاجمة الاحتلال في أمريكا.. اعتقال صحفي بريطاني بسبب إسرائيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

يديره منتحل صفة طبيب.. تشميع معمل تحاليل طبية غير مرخص بالبحيرة

ساندي رضا

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص.

قامت مديرية الصحة بالبحيرة من خلال إدارة العلاج الحر، برصد وضبط أحد معامل التحاليل الطبية، يديره شخص منتحل صفة طبيب تحاليل طبية وإدارة معمل غير مستوفٍ للاشتراطات القانونية والفنية.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتشميع المعمل لمزاولته النشاط بدون ترخيص وتقديمه خدمات طبية بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكدت المحافظ أن القطاع الطبي الخاص شريك أساسي ومهم في تقديم الخدمة الصحية، مشددة على أنه لا تهاون مع أي مخالفات، وأنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم لضمان تقديم خدمة آمنة ومتميزة للمواطنين.

كما ناشدت محافظ البحيرة المواطنين بضرورة التأكد من تراخيص المراكز والمعامل الطبية قبل التعامل معها، والتحقق من هوية الأطباء والعاملين بها، حرصًا على سلامتهم وصحتهم، مؤكدة أن الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو منتحلي صفات مهنية يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على جودة المنظومة الصحية بالمحافظة.

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

موعد صرف معاشات نوفمبر

ياسر فرج

سعر الدولار مقابل الجنيه

الأهلي

انقلاب سيارة الفنان على رؤوف

محمد حمدي

ترامب وكيم قبل 5 سنوات

مسئولة في سيول: لا يوجد لقاء قريب بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

أرشيفية

برغم سجنه.. محكمة تركية تصدر أمر اعتقال جديد لرئيس بلدية إسطنبول

غزة

حماس: نعمل على استخراج جثامين من 7 إلى 9 أسرى إسرائيليين في غزة

أثناء تجربتها.. لحظة اختراق سيارة M2 بقوة 1100 حصان مصنع BMW

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية

أفراح الوسط الفني.. 5 حالات زفاف ترسم البسمة على وجه عشاقهم فى أيام

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

