يديره منتحل صفة طبيب.. تشميع معمل تحاليل طبية غير مرخص بالبحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص.

قامت مديرية الصحة بالبحيرة من خلال إدارة العلاج الحر، برصد وضبط أحد معامل التحاليل الطبية، يديره شخص منتحل صفة طبيب تحاليل طبية وإدارة معمل غير مستوفٍ للاشتراطات القانونية والفنية.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتشميع المعمل لمزاولته النشاط بدون ترخيص وتقديمه خدمات طبية بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكدت المحافظ أن القطاع الطبي الخاص شريك أساسي ومهم في تقديم الخدمة الصحية، مشددة على أنه لا تهاون مع أي مخالفات، وأنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم لضمان تقديم خدمة آمنة ومتميزة للمواطنين.

كما ناشدت محافظ البحيرة المواطنين بضرورة التأكد من تراخيص المراكز والمعامل الطبية قبل التعامل معها، والتحقق من هوية الأطباء والعاملين بها، حرصًا على سلامتهم وصحتهم، مؤكدة أن الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو منتحلي صفات مهنية يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على جودة المنظومة الصحية بالمحافظة.