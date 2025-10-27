محافظة البحيرة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن افتتاح المتحف المصري الكبير، يُعد حدثًا تاريخيًا عظيما يفخر به كل مصري، وهو يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الانتماء الوطني والترويج للدولة المصرية من خلال التاريخ والثقافة والفن ، كما يمثل رسالة هامة للعالم أجمع بأن مصر قادرة على صون حضارتها وتقديمها للعالم بصورة تليق بعظمتها.

وأشارت المحافظ إلى أن أهالي البحيرة سيشاركون تلك اللحظة التاريخية بكل فخر واعتزاز، حيث تستعد المحافظة لإقامة شاشات عرض كبرى في الميادين العامة والشوارع الرئيسية وعدد من مراكز الشباب بمختلف المراكز والمدن، لنقل فعاليات الافتتاح بالبث المباشر وإتاحة الفرصة للمواطنين لمتابعة هذا الحدث الفريد الذي يبرز عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأضافت جاكلين عازر، أن المحافظة ستنظم أيضًا ندوات تثقيفية وورش عمل فنية ومسابقات عن تاريخ مصر القديم وحضارتها العريقة، بهدف تعميق الوعي الوطني وتعريف الأجيال الجديدة بقيمة هذا الصرح الحضاري العظيم الذي يمثل أحد أهم المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين.