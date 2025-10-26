قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية: العصر الرقمي وما شهده من انفتاح ساهم بانتشار الأفكار الإلحادية
قبل الساعة 10 مساء .. موعد إغلاق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025
ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة 2-1 بالدوري الإسباني
أحمد موسى: مصر تبني من أجل الاستقرار .. ونحلم بمشروع يليق بتاريخها وحضارتها
الاحتلال يقتحم بلدة الرام ومحيط قلنديا.. وإصابة 12 جنديا إسرائيليا قرب حدود غزة
أحمد موسى: السبت.. مصر على موعد مع افتتاح أكبر متحف في الألفية
موعد إجازة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير .. أسعار التذاكر وطريقة الحجز
تفاصيل مواد سنة أولى بكالوريا.. ماذا يدرس الطلاب هذا العام؟
هل يجوز للزوجة شراء الذهب من مصروف البيت؟.. أمين الإفتاء يجيب
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. ارتفاع بورصات مصر وقطر وتراجع السعودية والكويت
هيتجنن وينزل الملعب.. شوبير يطمئن الجماهير علي حالة إمام عاشور
قصة قطعة أثرية عمرها 700 ألف سنة تظهر في المتحف المصري الكبير
بدء المؤتمر الجماهيري الحاشد لـ" الجبهة الوطنية" بالبحيرة دعمًا لمرشحي الحزب في انتخابات النواب

حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

بدأ منذ قليل المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة البحيرة، دعمًا لمرشحي الحزب على القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا في انتخابات مجلس النواب 2025، وهما اللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين وعصام الفقي على المقعد الفردي.

حضر المؤتمر الجماهيري عدد من قيادات حزب الجبهة الوطنية، حيث شارك اللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، وأحمد رسلان أمين التنظيم المركزي، واللواء أحمد سعد أمين العضوية المركزية، الدكتور شوقي علام، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، إلى جانب الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، والنائبان فايز أبو حرب ومحمود يوسف عضوا مجلس الشيوخ، واللواء أشرف المقرحي أمين الحزب بمحافظة البحيرة، والدكتور سيد سليمان أمين التنظيم بالمحافظة، وعصام الفقي، مرشح الحزب على المقعد الفردي لانتخابات مجلس النواب، دائرة بندر ومركز دمنهور بالبحيرة، وأحمد كتوبة، مرشح الحزب فردي بالمحافظة.

ويقام المؤتمر وسط حضور جماهيري كبير من أبناء محافظة البحيرة، وبمشاركة عدد من قيادات الحزب، في مقدمتهم نواب وأمناء المحافظات والمراكز، ضمن خطة الحزب للتواصل مع المواطنين وشرح برنامجه الانتخابي ورؤيته في دعم مسيرة الدولة الوطنية.

ويؤكد حزب الجبهة الوطنية، خلال المؤتمر حرصه على خوض تجربته الانتخابية الأولى بروح من الشفافية والمنافسة النزيهة، واختيار مرشحيه وفق معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على تمثيل المواطنين، بما يعكس قيم الحزب ورؤيته في بناء حياة سياسية فاعلة.

ويشدد الحزب، على أن المشاركة في الانتخابات تمثل مسؤولية وطنية على كل مواطن، مؤكدًا ثقته في وعي الشعب المصري وقدرته على اختيار من يعبر عن طموحاته، ويسهم في استكمال مسيرة التنمية والبناء تحت قيادة الدولة المصرية.

حزب الجبهة الوطنية القائمة الوطنية قطاع غرب الدلتا انتخابات مجلس النواب 2025

