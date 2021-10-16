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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قداسة البابا تواضروس يشهد تخريج الدفعة الأولى من معهد المشورة بقطاع المنتزه بالإسكندرية

قداسة البابا يشهد
قداسة البابا يشهد تخريج الدفعة الاولى من معهد المشورة

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، حفل تخريج الدفعة الأولى من معهد المشورة المسيحية الأرثوذكسية بقطاع المنتزه بالإسكندرية، تحت إشراف معهد المشورة بالمعادي. وبلغ عدد خريجي الدفعة الأولى ١٤٠ خريجًا بينهم ١٤ كاهنًا. 

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من القس موسى فايق مدير المعهد موضحًا طبيعة الخدمة والدراسة بالمعهد. وألقى نيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه كلمة رحب خلالها بقداسة البابا والحضور ثم تحدث عن أهمية علم المشورة المسيحية والاحتياج المُلحُّ لهذه الخدمة في قطاع المنتزه.

كما ألقى نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، كلمة قدم الشكر والتقدير لقداسة البابا على دعمه المستمر لخدمة المشورة.

بعدها ألقى قداسة البابا كلمة ختامية شكر فيها جميع الحضور، القائمين على معهد المشورة بالمعادي، والأساتذة. مهنئًا الخريجين، مؤكدًا على عظم الدراسة والتقدم في علم المشورة و الثقافة المشورية. ووزع قداسته شهادات التخرج على الخريجين.

حضر اللقاء من أحبار الكنيسة نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالأسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق). والقمص ابرام اميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

البابا تواضروس الثاني لكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية معهد المشورة بالمعادي الأنبا بافلي الأنبا دانيال

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