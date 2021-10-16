الجلاجل .. كل ما تريد معرفته عن وزير الصحة السعودي الجديد

وجه فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وزير الصحة السعودي الجديد الشكر إلى خادم الحرمين الشرفيين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى عهده محمد بن سلمان وذلك بمناسبة تعيينه وزيراً للصحة، وذلك بعد صدور أمر ملكي بتعيينه، وخلال السطور التالية سنتعرف على الجلاجل وزير الصحة السعودي الجديد.

الجلاجل وزير الصحة السعودي الجديد

أمس الجمعة صدر أمرا ملكيا بتعين فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وزيراً للصحة فى السعودية، حيث كان الجلاجل نائباً لوزير الصحة للتخطيط والتطوير منذ يونيو 2016، ولديه العديد من المؤهلات العلمية والخبرات الوظيفية، كما كان عضواً في العديد من المجالس واللجان.

وزير الصحة السعودي الجديد، عضو مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي منذ مايو 2017، كما أنه عضو مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، و المجلس الصحي السعودي، وأيضا عضو مجلس أدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء منذ يوليو 2017.

مناصب عديدة

حصد الجلاجل وزير الصحة السعودي الجديد العديد من المنصب الهامة فى السعودية من بينها وزارة التجارة والصناعة، منها: نائب وزير حماية المستهلك بين 2011 و2016، ورئيس قسم المعلومات، ومستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بين 2008 و2011، ووكيل الوزارة لشؤون المستهلك، كما تولى منصب مدير عام تقنية المعلومات في "الهيئة العامة للاستثمار" بين 2001 و2006، ومدير الشبكات والتشغيل في الهيئة ذاتها.

كما عمل الجلاجل أيضاً مديراً لمشروع تعريب نُظم التشغيل مفتوحة المصدر في "جمعيّة الحاسِبات – مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيّة"، وكان عضواً في مجلس "الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية" بين 2011 و2018، وعضواً في "مجلس منطقة الرياض" بين 2010 و2012.

وزير الصحة السعودي

كما شغل الجلاجل وزير الصحة السعودي الجديد عضوية مجلس إدارة كل من "الخطوط الجوية العربية السعودية" بين 2015 و2017، و"المؤسسة العامة للحبوب" بين 2013 و2017، و"صندوق تنمية الموارد البشرية – هدف" بين 2011 و2016، و"الهيئة العامة للاستثمار" بين 2014 و2016، و"الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس والجودة" بين 2012 و2016، و"الهيئة العامّة للسياحة والآثار" بين 2010 و2012، و"مجلس الجمعيات التعاونية"، و"شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني".

حاصل على ماجستير في علوم الحاسِب عام 2007 من "جامِعة سينت جوزيف"، بولاية بنسلفانيا الأميركية، وبكالوريوس في علوم الحاسِب عام 2001 من "جامعة الملك سعود"، وشهادة تنفيذية في القيّادة والإدارة عام 2009 من جامعة "MIT" بالولايات المتحدة الأميركية.

فيما ودع وزير الصحة السعودي السابق، الدكتور توفيق الربيعة، القطاع الصحي بعبارات شكر وقدير، لاقت رواجاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية.

قال "الربيعة" بتغريدة على تويتر : "الزملاء والزميلات بالقطاع الصحي: أتقدم بالشكر والامتنان على جهودكم المخلصة في القطاع الصحي. سعدت بالعمل معكم خلال الخمس سنوات ونصف الماضية، وتعلمت منكم الكثير، بدعم القيادة استطعتم تجاوز أكبر جائحة في العصر الحديث، بكل إتقانٍ وتفانٍ وتميز على المستوى الدولي. فخورون بكم".

توفيق الربيعة عمل وزيرًا للتجارة منذ عام 2011، ثم وزيرًا للصحة بين عامي 2016 - 2021، فوزيرًا للحج والعمرة وفق الأمر الملكي الذي صدر مساء أمس الجمعة، حيث غرد في حينه قائلاً: "أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالشكر والامتنان على الثقة الملكية، ‏ويسعدني ويشرفني خدمة ضيوف الرحمن، وأسأل الله التوفيق في هذه الخدمة العظيمة".