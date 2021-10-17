أخبار التعليم| طارق شوقي يكشف حقيقة صدور تعليمات بتوزع الكتب المدرسية دون التقيد بالمصروفات.. رئيس جامعة عين شمس: صناعة الدواء تمس الأمن القومي.. وجائحة كورونا أكدت ضرورة توطينها في مصر

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار التعليمية المهمة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأحدث أخبار التعليم خلال الساعات الماضية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .... نتيجة تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

تنسيق الدبلومات الفنية 2021….ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة تقليل الاغتراب الدبلومات الفنية 2021،فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باب التقديم لـ تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، يوم السبت الماضى حتى اليوم الثلاثاء.

عميد تكنولوجيا وتعليم حلوان : برنامج تأهيل المعلمين يواكب التقدم |صور

تستقبل كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان الدفعة الرابعة لبرنامج تأهيل المعلمين مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وزير التعليم يكشف حقيقة صدور تعليمات بصرف الكتب المدرسية دون التقيد بالمصروفات

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، خبرا يزعم صدور تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تشدد على صرف الكتب المدرسية لكل الطلاب دون التقيد بدفع المصروفات.

انطلاق مؤتمر "البيئة الذكية .. حياة كريمة" بـ جامعة عين شمس |صور

افتتحت صباح اليوم كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس برئاسة الدكتورة نهى سمير عميد الكلية وبالتعاون مع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة ورابطة الجامعات الإسلامية ومركز التنمية الإدارية CMD ومجلة نهر الأمل المؤتمر العربي الدولي : "حان الوقت للتحول إلى البيئة الذكية" تحت شعار البيئة الذكية - حياة كريمة ".

رئيس جامعة عين شمس: صناعة الدواء تمس الأمن القومي وجائحة كورونا أكدت ضرورة توطينها في مصر

قال الدكتور محمود المتيني ،رئيس جامعة عين شمس ورئيس مؤتمر الأهرام الثاني للدواء، إن صناعة الدواء في مصر، تمس الأمن القومي المصري، مشددًا علي أهمية هذا القطاع في دفع عجلة الصناعة والاقتصاد المصري الي وضع يليق بكوادره وامكاناته.

غدًا.. بدء تسكين الطلاب في المدن الجامعية بـ سوهاج لمدة 3 أيام

عقد الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاً بأعضاء مجلس إدارة المدن الجامعية، لمناقشة الوضع الراهن لاستقبال الطلاب ومواعيد التسكين للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١ بحضور الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، سامية زايد مدير عام إدارة المدن الجامعية، الدكتور رأفت الخطيب مدير وحدة الأمن والسلامة بالجامعة والمهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية، والمحاسب عفت حلمي مدير الحسابات والموازنة، حامد عبد الحميد مدير إدارة التغذية وعدد من مديري الإدارات المعنية .