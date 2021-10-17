عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| طارق شوقي يكشف حقيقة صدور تعليمات بتوزع الكتب المدرسية دون التقيد بالمصروفات.. رئيس جامعة عين شمس: صناعة الدواء تمس الأمن القومي.. وجائحة كورونا أكدت ضرورة توطينها في مصر

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار التعليمية المهمة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأحدث أخبار التعليم خلال الساعات الماضية.

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .... نتيجة تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط
تنسيق الدبلومات الفنية 2021….ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة تقليل الاغتراب الدبلومات الفنية 2021،فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باب التقديم لـ تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، يوم السبت الماضى حتى اليوم الثلاثاء.

 

عميد تكنولوجيا وتعليم حلوان : برنامج تأهيل المعلمين يواكب التقدم |صور
تستقبل كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان الدفعة الرابعة لبرنامج تأهيل المعلمين مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

 

وزير التعليم يكشف حقيقة صدور تعليمات بصرف الكتب المدرسية دون التقيد بالمصروفات
انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، خبرا يزعم صدور تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تشدد على صرف الكتب المدرسية لكل الطلاب دون التقيد بدفع المصروفات.

 

انطلاق مؤتمر "البيئة الذكية .. حياة كريمة" بـ جامعة عين شمس |صور
 افتتحت صباح اليوم كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس برئاسة الدكتورة  نهى سمير عميد الكلية وبالتعاون مع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة ورابطة الجامعات الإسلامية ومركز التنمية الإدارية CMD ومجلة نهر الأمل المؤتمر العربي الدولي : "حان الوقت للتحول إلى البيئة الذكية" تحت شعار البيئة الذكية - حياة كريمة ".

 

رئيس جامعة عين شمس: صناعة الدواء تمس الأمن القومي وجائحة كورونا أكدت ضرورة توطينها في مصر
 قال الدكتور محمود المتيني ،رئيس جامعة عين شمس ورئيس مؤتمر الأهرام الثاني للدواء، إن صناعة الدواء في مصر، تمس الأمن القومي المصري، مشددًا علي أهمية هذا القطاع في دفع عجلة الصناعة والاقتصاد المصري الي وضع يليق بكوادره وامكاناته.

 

غدًا.. بدء تسكين الطلاب في المدن الجامعية بـ سوهاج لمدة 3 أيام
عقد الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاً بأعضاء مجلس إدارة المدن الجامعية، لمناقشة الوضع الراهن لاستقبال الطلاب ومواعيد التسكين للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١ بحضور الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، سامية زايد مدير عام إدارة المدن الجامعية، الدكتور رأفت الخطيب مدير وحدة الأمن والسلامة بالجامعة والمهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية، والمحاسب عفت حلمي مدير الحسابات والموازنة، حامد عبد الحميد مدير إدارة التغذية وعدد من مديري الإدارات المعنية .

ترشيحاتنا

تخصيص يوم للاحتفال بها.. كيف كرمت عمان المرأة ؟

حسين الشحات يوضح حقيقة خضوعه لعملية جراحية

حسين الشحات: افتقد مروان محسن في الأهلى

رضا عبد العال: لو كان صلاح لاعبا بالأهلي أو الزمالك لفشل في الاحتراف

دراسة: كورونا يزيد من خطر إصابة النساء بسكري الحمل

تصريحات شديدة اللهجة من رئيس الجزائر في ذكرى مذبحة فرنسا الـ60

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توسكر لـ صدى البلد: لاعبو الزمالك تشاجروا بعد نهاية المباراة.. وقدمنا شكوى للكاف

تعديل فى اللائحة .. تعرف علي قرار الاهلي الجديد فى حالة الهزيمة

عقوبة وقف قيد جديدة .. شيكابالا يغرّم الزمالك مليون دولار |تفاصيل

نجاة طائرة مصرية من كارثة محققة أثناء هبوطها في مطار رومانيا |شاهد

إذا مرت 9 شهور.. "تاج الدين" يكشف عن حاجة متلقي لقاح كورونا لجرعة جديدة .. فيديو

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

45 تريليون جنيه لهيئة التأمينات و13 % زيادة.. كيف انتصرت الدولة لأصحاب المعاشات

كدمات فى الوجه.. أول تعليق من دوللى شاهين يوضح حقيقة الاعتداء عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا .. المريلة|كيف تغيرت من الشكل الطفولي للكاجوال

رانيا يوسف وإلهام شاهين.. نجوم الفن يتوافدون على فيلم كباتن الزعتري بالجونة

ليست فوتوشوب .. من هي المحجبة الوحيدة في مهرجان الجونة ؟

وصفات شهية لسمك الدنيس.. أبرزها صينية بالبطاطس وبالشعرية

فيديو

فيديوجراف .. بصراحة ميتبلعش.. عمرو أديب يتدخل في أزمة فستان نجلاء بدر

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

فيديو جراف .. عصابة تدوير الحشيش والهيروين تسقط بمخدرات بـ40 مليون جنيه

فيديوجراف| 12٪ من التجارة العالمية.. فوربس تصنف قناة السويس ثاني أكبر شركة عملاقة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ