متعة وتشويق وإثارة.. موسم الرياض 2021 فعاليات غنائية ومسرحية ورياضية

بدأ العد التنازلى لانطلاق موسم الرياض 2021 والذى تصدر تريند جوجل بعد الاعلان عن بعض تفاصيله حيث من المقرر له فى 20 أكتوبر الحالى والذى يشهد عديد من الفعاليات المسرحية والغنائية والعروض المختلفة والتى تساهم فى متعة الشعب السعودى الذى يشهد طفرة حقيقية على مستوى الترفيه وذلك على يد المستشار تركى ال الشيخ.

موسم الرياض 2021 مليئ بالأحداث الفنية والثقافية والعروض المسرحية التى تهدف الى نشر المتعة والثقافة لهذا البلد حيث من المقرر ان يضم 7500 فعالية، من بينها 70 حفلة غنائية عربية، و 10 معارض عالمية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 350 عرضًا مسرحيًّا، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية.

كما يضم موسم الرياض 2021 إلى بطولة واحدة للمصارعة الحرة، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تناسب بتنوعها أذواق الحضور والشرائح العمرية كافة.

روج المستشار تركي آل شيخ لافتتاح موسم الرياض، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: "‏مسيرة افتتاح ‎#موسم_الرياض ... ضخمة وتتعدى الخيال في ارض المسيرة جنب البوليفارد

والفنان العالمي ‎@Pitbull بيحيي حفلة كبيرة على مسرح الافتتاح ... وفيها مفاجآت ما تتفوت … الوعد يوم ٢٠ اكتوبر ان شاءالله ".

روج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، لانطلاق "موسم الرياض" 2021 بنسخته الجديدة لهذا العام في 20 أكتوبر المقبل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر تركي آل الشيخ الإعلان الرسمي لـ "موسم الرياض" 2021، والذي ظهر فيه لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وعلق تركي آل الشيخ كاتبًا: “تخيل أكثر!”.

موسم الرياض 2021

وكانت قد أعلنت هيئة الترفيه السعودية، يوم السبت الماضي، انطلاق "موسم الرياض" 2021 بنسخته الجديدة لهذا العام في 20 أكتوبر المقبل، حيث تقام فعالياته على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع، ويتكون من 14 منطقة.

وفي تغريدة على حسابه في تويتر، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، أنه سيتم إطلاق موسم الرياض 2021، يوم 20 أكتوبر المقبل، تحت شعار "#تخيل_أكثر"، مشيرا إلى إقامة مؤتمر صحفي يوم 4 أكتوبر المقبل للإعلان عن تفاصيل الموسم وفعالياته المنتظرة، والكشف عن "مفاجآت كبيرة وغير مسبوقة".

ومن المنتظر أن يقدم موسم الرياض مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، لجعل الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن الإسهام في تحقيق أهداف وطنية متعددة، مثل رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه وزيادة حجمها، واستحداث فرص العمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي.

ويسعى موسم الرياض لأن تكون عاصمة المملكة العربية السعودية وجهة ترفيهية سياحية، ليُرسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة.