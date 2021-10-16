عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

متعة وتشويق وإثارة.. موسم الرياض 2021 فعاليات غنائية ومسرحية ورياضية

تركى ال الشيخ موسم
تركى ال الشيخ موسم الرياض 2021

بدأ العد التنازلى لانطلاق موسم الرياض 2021 والذى تصدر تريند جوجل بعد الاعلان عن بعض تفاصيله حيث من المقرر له فى 20 أكتوبر الحالى والذى يشهد عديد من الفعاليات المسرحية والغنائية والعروض المختلفة والتى تساهم فى متعة الشعب السعودى الذى يشهد طفرة حقيقية على مستوى الترفيه وذلك على يد المستشار تركى ال الشيخ. 

موسم الرياض 2021 مليئ بالأحداث الفنية والثقافية والعروض المسرحية التى تهدف الى نشر المتعة والثقافة لهذا البلد حيث من المقرر ان يضم 7500 فعالية، من بينها 70 حفلة غنائية عربية، و 10 معارض عالمية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 350 عرضًا مسرحيًّا، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية.

كما يضم موسم الرياض 2021 إلى بطولة واحدة للمصارعة الحرة، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تناسب بتنوعها أذواق الحضور والشرائح العمرية كافة.

روج المستشار تركي آل شيخ لافتتاح موسم الرياض، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: "‏مسيرة افتتاح ‎#موسم_الرياض ... ضخمة وتتعدى الخيال في ارض المسيرة جنب البوليفارد
والفنان العالمي ‎@Pitbull بيحيي حفلة كبيرة على مسرح الافتتاح ... وفيها مفاجآت ما تتفوت … الوعد يوم ٢٠ اكتوبر ان شاءالله ".

روج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، لانطلاق "موسم الرياض" 2021 بنسخته الجديدة لهذا العام في 20 أكتوبر المقبل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر تركي آل الشيخ الإعلان الرسمي لـ "موسم الرياض" 2021، والذي ظهر فيه لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وعلق تركي آل الشيخ كاتبًا: “تخيل أكثر!”.

موسم الرياض 2021.. كل ما تريد معرفته على الفعاليات وموعدها

تركي آل الشيخ ينقل رسالة من ميسي لرواد موسم الرياض

موسم الرياض 2021

وكانت قد أعلنت هيئة الترفيه السعودية، يوم السبت الماضي، انطلاق "موسم الرياض" 2021 بنسخته الجديدة لهذا العام في 20 أكتوبر المقبل، حيث تقام فعالياته على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع، ويتكون من 14 منطقة.

وفي تغريدة على حسابه في تويتر، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، أنه سيتم إطلاق موسم الرياض 2021، يوم 20 أكتوبر المقبل، تحت شعار "#تخيل_أكثر"، مشيرا إلى إقامة مؤتمر صحفي يوم 4 أكتوبر المقبل للإعلان عن تفاصيل الموسم وفعالياته المنتظرة، والكشف عن "مفاجآت كبيرة وغير مسبوقة".

ومن المنتظر أن يقدم موسم الرياض مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، لجعل الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن الإسهام في تحقيق أهداف وطنية متعددة، مثل رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه وزيادة حجمها، واستحداث فرص العمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي.

ويسعى موسم الرياض لأن تكون عاصمة المملكة العربية السعودية وجهة ترفيهية سياحية، ليُرسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة.

موسم الرياض 2021 فعاليات موسم الرياض 2021 أخبار موسم الرياض تركي آل الشيخ اخبار تركى ال الشيخ

موضوعات متعلقة

كدمات فى الوجه.. أول تعليق من دوللى شاهين يوضح حقيقة الاعتداء عليها

"فلتت منا".. حسن ابو الروس ودينا الشربينى يثيران الجدل بـ رقصة الجونة

بسبب حادث مروع.. الحالة الصحية لـ وائل كفورى وطليقته توجه رسالة له

رشيد عساف في حوار لـ صدى البلد : تجسيد شخصية المطران أرهقني.. ومشاهد تعذيبي في السجن هي الأصعب.. ورفضت حسن البنا وصدام حسين

حقيقة الاعتداء على دوللي شاهين من مجهولين

اِعتذر للجمهور .. كاظم الساهر يتعرض لموقف محرج في حفله بـ دبي

بعد انتقاده سينما السبعينات.. شهيرة لـ أحمد السقا: لم تحسبها تاريخيا صح

مواعيد عرض فيلم ليل ضمن فعاليات مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

شبهوها بالهنود.. ثراء جبيل تثير الجدل بمهرجان الجونة

اِعرف بديل التطعيم بـ لقاح كورونا لدخول الموظفين المؤسسات الحكومية

لميس الحديدي بعد إسدال الستار على ميكروباص الساحل : عارفين الأزمة فين؟

الدوري الإيطالي.. ميلان يقلب الطاولة على هيلاس فيرونا ويخطف الصدارة مؤقتا

التنظيم والادارة يوضح جزاءات عدم حصول الموظفين على لقاح كورونا

انخفاض 6 درجات .. اِعرف طقس الـ6 أيام القادمة |وتحذير من الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توسكر لـ صدى البلد: لاعبو الزمالك تشاجروا بعد نهاية المباراة.. وقدمنا شكوى للكاف

نجاة طائرة مصرية من كارثة محققة أثناء هبوطها في مطار رومانيا |شاهد

إذا مرت 9 شهور.. "تاج الدين" يكشف عن حاجة متلقي لقاح كورونا لجرعة جديدة

كدمات فى الوجه.. أول تعليق من دوللى شاهين يوضح حقيقة الاعتداء عليها

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

45 تريليون جنيه لهيئة التأمينات و13 % زيادة.. كيف انتصرت الدولة لأصحاب المعاشات

أخبار سارة للمواطنين بشأن رحلات الحج والعمرة .. فيديو

890 مليار جنيه.. هيئة التأمين الاجتماعي تزف بشرى لأصحاب المعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وإلهام شاهين.. نجوم الفن يتوافدون على فيلم كباتن الزعتري بالجونة

ليست فوتوشوب .. من هي المحجبة الوحيدة في مهرجان الجونة ؟

وصفات شهية لسمك الدنيس.. أبرزها صينية بالبطاطس وبالشعرية

بعد صورتها بالحجاب| ياسمينا العلواني في ضيافة موقع صدى البلد

فيديو

فيديوجراف .. بصراحة ميتبلعش.. عمرو أديب يتدخل في أزمة فستان نجلاء بدر

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

فيديو جراف .. عصابة تدوير الحشيش والهيروين تسقط بمخدرات بـ40 مليون جنيه

فيديوجراف| 12٪ من التجارة العالمية.. فوربس تصنف قناة السويس ثاني أكبر شركة عملاقة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ