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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صبري الجندي: الإيجار القديم مشكلة كبير ويجب أن يكون لها حل

وحدات قديمة
وحدات قديمة

 قال صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن مشكلة الإيجار القديم مستمرة منذ زمن طويل بداية من الستينيات، موضحًا أن الدولة عليها أن تبحث عن مخرج من هذه الأزمة.


وأضاف مستشار وزير التنمية المحلية السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أنجى القاضي، أن هناك أكثر من 25% من الوحدات السكنية الموجودة فى مصر مؤجرة إيجار قديم، أى أكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية إيجار قديم.


ولفت إلى أن الحل هو وضع قانون جديد يراعى العلاقة بين المالك و المستأجر، ولا يكون هناك ضرر على المالك أو المستأجر. 
 
وأشار إلى أن مجلي النواب الحالى منظر مشروع القانون الذى سيقدم من الحكومة للبرلمان، للوصول لـ حل لهذه المشكلة.


وكشف أن هناك وحدات سكنية فى مناطق مميزة إيجارها فى الشهر بالكامل لا يساوي ثمن علبة سجائر، أو سندوتش، مؤكدًا أن هناك وحدات فى الزمالك مع المواطنين بـ ايجار قديم بـ 10 جنيهات.

 


 

صبري الجندي التنمية المحلية وزير التنمية المحلية الإيجار القديم قانون جديد

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