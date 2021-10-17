عفت السادات يوجه رسالة للغرب بشأن حقوق الإنسان.. فيديو

قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، ووكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن الجميع ينظر لـ حقوق الإنسان من منظر التعبير عن الرأي و الحقوق السياسية، موضحًا أن هذا جزء بسيط من منظومة حقوق الإنسان كـ كل.



وأضاف عفت السادات، خلال حواره ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أنجى القاضي، أن حقوق الإنسان تكمن في توفير حياة كريمة وآدمية لهم وليس في التعبير عن الرأي فقط، و الحقوق السياسية فقط.



وأشار إلى أن مصر منذ سنوات طويلة تعانى من الحديث عن السجون، و التعبير علن الرأي، وكشف أن كل بلد لها خصوصية وحقوق الإنسان تختلف من بلد لـ بلد.



وأكد أنه على الغرب تفهم الاختلاف، وان يرعى التغيرات التى حدثت فى مصر ، من عدم الاستقراء ومحاربة الإرهاب و بناء الدولة.



ولفت إلى أن حصر حقوق الإنسان في حرية التعبير والسياسة فقط، هو خطأ كبير يقع فيه الكثير، أن الدولة تجري في مناحي كثيرة لتعظيم قيمة الإنسان المصري الذي سيكون من حقه التعبير عن الرأي والمشاركة في الحياة السياسية، ولكن مع فهم معنى التعبير عن الرأي بشكل صحيح.



ولفت إلى أن مصر لا يوجد بها معتقلين، ولكن هناك محبوسون على ذمة قضية، وتكون طبقًا للقانون، وأن الأمور فى مصر واضحة.

