بعد انتقاداها.. 3 فساتين لـ رانيا يوسف تثير الجدل بانوثتها خلال تواجدها في مهرجان الجونة









تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، اطلالات الفنانة رانيا يوسف خلال مشاركتها فى مهرجان الجونة على مدار ٣ ايام التىظهرت بها على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة.





اليوم الاول لإطلالةً رانيا يوسف..





وظهرت الفنانة رانيا يوسف، باطلالة أنيقة ومميزة وجريئة خطفت بها الانظار مرتديةً فستانا من اللون الكحلى البسيط،واتسم ستايل الفستان بأنه مكشوف من الصدر والظهر وذو فتحة من الساق وهو ما جعل اطلالتها جريئة ومثيرة،واعتمدت على ترك شعرها مبلل.





ونسقت مع هذه الاطلالة حذاء ذات الكعب العالى باللون الفضى اللامع وهو ما تناسب مع اطلالتها.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الشفاه باللون البينكوهوما تناسب مع اطلالتها الانيقة.









اليوم الثانى لاطلالة رانيا يوسف…





إطلالة رانيا يوسف في مهرجان الجونة





وظهرت رانيا يوسف بفستان كت قصير باللون البيج والأسود باللون الرمادي بتصميم مميز مزين بشراشيب من الأسفل،واختارت حقيبة باللون البيج وحذاء باللون الذهبي وهو ما يتناسب مع إطلالتها .





واختارت رانيا يوسف بتسريحة شعر ويفي انسيابية مميزة وناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها.













اليوم الثالث لاطلالة رانيا يوسف..





تالقت بفستان كب مشجر مكشوف الصدر والظهر.





ظهرت الفنانة رانيا يوسف فى فيديو مع الفنانة والإعلامية إنجى علي وذلك خلال حفل الافتتاح بمهرجان الجونةالسينمائى.





وعلقت إنجى علي على فستان رانيا يوسف خاصة أن لها العديد من السابقات التى أثارت حالة من الجدل الواسع وهوالأمر الذى دفع إنجى للقول إن الفستان رائع وجميل ولكن ستتعرضين إلى الانتقاد ما دفع رانيا يوسف قائلة : “دهالعادى”.





وأكملت إنجى علي حديثها : “من لم يرغب فى مشاهدة الفستان عليه أن يغير الصفحة الخاصة بها ولكن من يرغب فىمشاهدة الفستان عليه أن يتفرج بأدب وأكدت رانيا يوسف على نفس المعنى الذى قصدته إنجي.





أعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق اليوم، الخميس، وتنتهي 22 مننفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارقلطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسنبدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.





وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراءجبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي،أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسلالخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايانالسيد.. وآخرون.





وقال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه لا يوجد مشاكل في الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا،مؤكدا أن هذا العام سيكون هناك اتفاق مع وزارة الصحة لأن يكون هناك بروتوكول للعمل على تفادي المشاكل الصحية.





وأضاف انتشال التميمي، في تصريحات لبرنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية شيرينسليمان، أنه سيتم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في هذا المهرجان.

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