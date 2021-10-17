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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيفية مشاهدة البث المباشر لمؤتمر آبل غدا بأفضل الطرق

كيفية مشاهدة البث
كيفية مشاهدة البث المباشر لمؤتمر آبل غدا بأفضل الطرق

ينطلق غدا الإثنين واحدا من أهم مؤتمرات شركة Apple آبل الأمريكية للإعلان عن أجهزة لاب توب MacBook Pro وكذلك سماعات AirPods اللاسلكية الجديدة. 

وبحسب موقع CNET فإنه سيتم عقد المؤتمر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت جرينتش والسابعة مساء بتوقيت القاهرة، ويمكن مشاهدة البث الحي لمؤتمر آبل من خلال عدد من الوسائل كالتالي :

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موقع Apple Events


ويمكن مشاهدة مؤتمر آبل غدا الإثنين 18 أكتوبر  من خلال موقع الويب Apple Events ، على كمبيوتر ماك أو جهاز الآيباد أو الآيفون أو أى جهاز آخر من خلال أى محرك بحث على Apple Events ، وذلك من خلال هذا الرابط  أو الدخول على www.apple.com/apple-events/

 

قناة آبل على موقع  يوتيوب YouTube


وتعتبر هذه الطريقة هى الأسهل والأكثر فاعلية ويمكن لأى مستخدم الدخول على موقع قناة آل على يوتيوب ومشاهدة البث الحى للمؤتمر .

 

تطبيق Apple TV 


وسيكون هذا التطبيق مخصص فقط لكل مستخدمى أجهزة آبل من هواتف آيفون وآيباد، حيث سيكون هناك قسم بارز لتطبيق Apple TV prominent مخصص للبث المباشر ، والذي يمكن مشاهدته على أي جهاز يتوفر فيه تطبيق Apple TV.

 

وكشفت آبل عن عدد من مواصفات أجهزة لاب توب  MacBook Pro قياس 14 بوصة وآخر قياس 16 بوصة، حيث ستأتي شاشات من نوع mini LED بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية ،   مع معالجات  M1X الجديدة للعام الحالي 2021، مع منفذ HDMI كامل الحجم على الأقل ومنفذين Type-C وشحن MagSafe . 
 

مؤتمر آبل أجهزة MacBook Pro كيفية مشاهدة مؤتمر آبل لاب توب MacBook Pro البث المباشر لمؤتمر آبل

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