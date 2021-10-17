عاجل| اختطاف 17 مبشراً أمريكياً في هذه الدولة.. تفاصيل

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن مسؤولين في هايتي يقولون إن ما يصل إلى 17 مبشرا أمريكيا خطفوا في هايتي يوم السبت.

كان المبشرون المسيحيون يغادرون دار للأيتام ويسافرون إلى المطار لإنزال بعض الأعضاء عندما اختطفتهم عصابة في "بورت أو برنس".

صُدم المسؤولون في هايتي من عملية اختطاف مثل هذه المجموعة الكبيرة من الأمريكيين على الرغم من انتشار عمليات الاختطاف في البلاد، حسبما ذكرت الصحيفة.

لا توجد تفاصيل أخرى بشأن الاختطاف، حيث قالت وزارة الخارجية للصحيفة إنها ليس لديها تعليق على الوضع.

تشير التايمز إلى أن نشاط العصابات وعمليات الاختطاف قد ازدادت فقط في البلاد، حيث تأخذ العصابات الأطفال في طريقهم إلى المدرسة وإطلاق النار على الحافلات المدرسية.

كانت هايتي في حالة اضطراب سياسي منذ سنوات، حيث أدى اغتيال رئيسها خلال الصيف إلى تفاقم القضايا.

وفي "بورت أو برنس"، يقول البعض إن العصابات تسيطر على نصف المدينة بينما يتقاتل المسؤولون للسيطرة على الحكومة، وفقًا للصحيفة.



قال رئيس وزراء هايتي أرييل هنري إن البلاد ستجري انتخابات رئاسية وتشريعية في عام 2022 بعد اغتيال الرئيس جوفينيل موس.

تواصل هيل مع وزارة الخارجية للتعليق.