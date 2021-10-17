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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الانتخابات الليبية

البنك الدولي يحذر من شبح يهدد الاقتصاد والأوضاع في ليبيا

البنك الدولي يحذر
البنك الدولي يحذر من شبح يهدد الاقتصاد والأوضاع في ليبيا

أكد البنك الدولي، اليوم الأحد، أن الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر هو أحد الشروط لتعافي الاقتصاد الليبي على المدى القريب.

ووفقا لصحيفة "الساعة 24" الليبية، حذر البنك في تقرير أصدره مؤخرا – من أن عدم الالتزام بالانتخابات الليبية في موعدها سيدخل البلاد مجددا في شبح تدهور الأوضاع، مشيرا إلى معاناة الأسر الليبية من انعدام الأمن الغذائي.

وقدم التحديث الاقتصادي الأخير الصادر عن البنك الدولي توقعاته للوضع الاقتصادي في ليبيا، مؤكدا ارتباطها كليا بتقدم العملية السياسية بشكل إيجابي واستقرار الوضع الأمني.

وأضاف، أنه في الأشهر المقبلة، إذا تم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإعادة توحيد المؤسسات العامة، واستمر إنتاج النفط، فمن المتوقع أن تسجل ليبيا معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 78.2% في العام 2021، وفق البنك.

وتوقعت الهيئة المالية العالمية أن تسجل أرصدة التجارة والحساب الجاري فوائض كحصة من الناتج المحلي الإجمالي. كما قد يسجل الميزان المالي فائضا أيضا نظرا للانتعاش القوي في إنتاج النفط وصادراته وبعد انخفاض قيمة العملة، مما يقلل من تكلفة تمويل رواتب القطاع العام والسلع والخدمات باستخدام عائدات النفط المقومة بالدولار.

وتحدث البنك عن إحراز ليبيا تقدما كبيرا نحو إنهاء صراعها الذي دام عقدا من الزمن والمضي قدما نحو إعادة التوحيد خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن ذلك قد أدى إلى انتعاش قوي في إنتاج النفط والنشاط الاقتصادي، وما تبعه من انتعاش في الموازين المالية والتجارية والحسابات الجارية.

وتثير تحديات تنظيم الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021 شبح تدهور الوضع السياسي والأمني الذي من شأنه أن يهدد التقدم نحو السلام والتعافي.
 

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