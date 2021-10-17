عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مقتل ديفيد أميس طعنا.. تحرك أمني لـ بريطانيا لحماية نواب البرلمان

ديفيد أميس
ديفيد أميس

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، اليوم الأحد، إن بريطانيا تدرس عددًا من الخيارات لتعزيز أمن المشرعين بعد مقتل عضو في البرلمان طعناً خلال اجتماع في كنيسة مع ناخبين.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، جاء مقتل ديفيد أميس، وهو من حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد خمس سنوات من مقتل جو كوكس، النائب عن حزب العمال المعارض، وأدى إلى إعادة النظر في أمن السياسيين.

وتعرض أميس، 69 عاما، للطعن مرارا وتكرارا في هجوم يوم الجمعة في ليه أون سي شرقي لندن خلال اجتماع في كنيسة.

وألقت الشرطة القبض على رجل بريطاني يبلغ من العمر 25 عامًا في مكان الحادث للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل وقالت إنه يعتقد أنه تصرف بمفرده.

روسيا تسجل ارتفاعًا قياسيًا مخيفا في إصابات ووفيات فيروس كورونا

بعد 60 عاما من المجزرة.. ماكرون يعترف بجرائم فرنسا ضد الجزائريين

وقالت باتيل لشبكة “سكاي نيوز”: “لقد اتخذنا بالفعل مجموعة من الإجراءات بعد يوم الجمعة كما فعلنا مع الشرطة”.

وأضافت: “ضمن ذلك، هناك خيارات أخرى يتم أخذها في الاعتبار مثل عند إجراء العمليات الجراحية الخاصة بك، هل يمكن أن يكون لديك ضباط لحمايتك؟".

والعمليات الجراحية، هي المصطلح الذي يطلق على الاجتماعات التي يعقدها المشرعون البريطانيون مع ناخبيهم.

بريطانيا البرلمان بوريس جونسون مقتل عضو في البرلمان طعنا ديفيد اميس بريتي باتيل حزب المحافظين طعن ديفيد أميس

موضوعات متعلقة

روسيا تسجل ارتفاعًا قياسيًا مخيفا في إصابات ووفيات فيروس كورونا

شاهد.. انفجار إطارات طائرة مصرية أثناء الهبوط في رومانيا

مماثلة لحظر النفط العربي في السبعينيات.. أوروبا تواجه أزمة طاقة غير مسبوقة

مقاتلة روسية تعترض قاذفة قنابل أمريكية فوق بحر اليابان

بسبب برنامجها النووي.. تحرك عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي لردع إيران

لبنان |ضبط 4 سجناء فروا من أحد السجون بينهم سوريان

الهند.. سقوط قتلي مدنيين في إطلاق نار بـ إقليم كشمير

بعد خروج أمريكا..إيران: أوروبا لم تتخذ أي خطوة مؤثرة بشأن الاتفاق النووي

ترشيحاتنا

ننشر نص كلمة شيخ الأزهر في احتفالية المولد النبوي الشريف

من هي نازنين زاغري راتكليف الصحفية البريطانية الإيرانية المحتجزة في طهران؟

شيخ الأزهر: اتباع الهدي المحمدي أصبح ضرورة لإنقاذ العالم الإسلامي

خصال تفرد بها النبي عن سائر البشر والأنبياء.. شيخ الأزهر يكشف عنها

محمد مجاهد: طورنا 70% من مناهج مدارس التعليم الصناعي

شيخ الأزهر: ذكرى المولد النبوي تعانق الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد فيديوهاته مع دينا الشربيني.. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعته

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ليست فوتوشوب .. من هي المحجبة الوحيدة في مهرجان الجونة ؟

فى ذكرى رحيله.. تعرف على نهاية ممدوح وافى الماساوية

قرار رسمي في الأردن بوقف الدراسة بسبب الجرثومة وارتفاع حالات التسمم

شاهد.. انفجار إطارات طائرة مصرية أثناء الهبوط في رومانيا

شيخ الأزهر يهدي نسخة من مصحف الأزهر للرئيس عبد الفتاح السيسي

عقوبة وقف قيد جديدة .. شيكابالا يغرّم الزمالك مليون دولار |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في مشهد مؤثر.. شاهد فيل صغير يحتضن حارس غابة

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

حقق 25 مليون مشاهدة.. فتاة ترقص داخل محطة قطار

بعد هروبه من الشرطة.. مقتل مصاص دماء أطفال على يد الشعب|صور

فيديو

القبض على الشهود.. النيابة تصدر قرارها بشأن لغز ميكروباص الساحل

فيديوجراف .. بصراحة ميتبلعش.. عمرو أديب يتدخل في أزمة فستان نجلاء بدر

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

فيديو جراف .. عصابة تدوير الحشيش والهيروين تسقط بمخدرات بـ40 مليون جنيه

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ