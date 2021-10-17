بعد مقتل ديفيد أميس طعنا.. تحرك أمني لـ بريطانيا لحماية نواب البرلمان

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، اليوم الأحد، إن بريطانيا تدرس عددًا من الخيارات لتعزيز أمن المشرعين بعد مقتل عضو في البرلمان طعناً خلال اجتماع في كنيسة مع ناخبين.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، جاء مقتل ديفيد أميس، وهو من حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد خمس سنوات من مقتل جو كوكس، النائب عن حزب العمال المعارض، وأدى إلى إعادة النظر في أمن السياسيين.

وتعرض أميس، 69 عاما، للطعن مرارا وتكرارا في هجوم يوم الجمعة في ليه أون سي شرقي لندن خلال اجتماع في كنيسة.

وألقت الشرطة القبض على رجل بريطاني يبلغ من العمر 25 عامًا في مكان الحادث للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل وقالت إنه يعتقد أنه تصرف بمفرده.

وقالت باتيل لشبكة “سكاي نيوز”: “لقد اتخذنا بالفعل مجموعة من الإجراءات بعد يوم الجمعة كما فعلنا مع الشرطة”.

وأضافت: “ضمن ذلك، هناك خيارات أخرى يتم أخذها في الاعتبار مثل عند إجراء العمليات الجراحية الخاصة بك، هل يمكن أن يكون لديك ضباط لحمايتك؟".

والعمليات الجراحية، هي المصطلح الذي يطلق على الاجتماعات التي يعقدها المشرعون البريطانيون مع ناخبيهم.